Bu maske güzelleştirir

Koltuk altında oluşan sarkmalar, bacaklarda oluşan sarkmalar, göğüslerde oluşan sarkmalar, yüz bölgesinde ve çene altında oluşan sarkmalar, vücut sarması olan bölgelerdir. Yaşlılığın habercisi olan sarkmaların önüne geçmek oldukça zordur. Ancak bu özel maske tam size göre… LIMON SUYU

Bir şişe biberiye yağı, bir şişe gliserin, kırmızı acı biber (Yarım kilo). Kullanacağınız yarım kilo kırmızı biberi bir tencereye koyup haşlayın. Belli bir süre haşlanan biberüzerine belirtilen miktardaki limon suyunu ekleyerek biberleri iyice karıştırın. Biberleri ezerek karıştırdıktan sonra karışımın içine, bir şişe biberiye yağını ve bir şişe gliserini koyun. Tüm malzemeleri kaba koyduktan sonra blender yardımı ile onları püre haline getirin. Hazırlamış olduğunuz bu maskeyi üç gün boyunca, karanlık ve serin bir yerde bekletebilirsiniz. Maskeyi cildinize haftada bir kez uygulamanız gerekiyor. Cildinize uyguladığınız zaman maskeyi yirmi dakika cildinizde tutun ve ılık su ile yıkayın. Maskeyi uyguladığınız dönemlerde sürekli spor yapıp güneş ışığı alarak etkiyi arttırabilirsiniz.

