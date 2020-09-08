Menopozu yiyip bitirin

Kadınların korkulu rüyası menopoz, hem fiziksel hem de psikolojik değişikliklere yol açıyor. Toplumda doğurganlığın sona ermesi olarak bilinen bu süreç genellikle 48-55 yaşları arasında ortaya çıkıyor. Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, mutlu ve sağlıklı menopozun şifrelerini sıralıyor:

Tuz tüketimini günde 5 gram ile sınırlandırın. Fazla tuz, kemik erimesi riskini artırır.

Kalbi korumak için haftada en az 2-3 kez balık yiyin.

Kemikleri korumak için günde 2 bardak süt için. Yoğurt, peynir, lor peyniri yeşil yapraklı sebzeler ve pekmez yiyin.

Günde en az 8-10 bardak su için. Demli çaydan kaçının.

Günde en az 30 dakika fiziksel egzersiz yapın. Bu sayede kas kütlenizi güçlendirin.

NE YEDİĞİNİZ ÇOK ÖNEMLİ

Menopozda doğru beslenmek hayati önem taşıyor. Bu dönemde yanlış beslenme meme kanseri, kemik erimesi ile kalp ve damar hastalıklarına yol açabiliyor.