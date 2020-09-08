Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 08.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    u yiyip bitirin

    , ları çağırıyor! Bu dönemi lı ve geçirmek için doğru beslenmek gerekiyor. Uzmanlar, “Bol su için. Günde 30 dakika yapın. ve le barışın” diyor.

    Menopozu yiyip bitirin

    Kadınların korkulu rüyası , hem fiziksel hem de değişikliklere yol açıyor. Toplumda doğurganlığın sona ermesi olarak bilinen bu süreç genellikle 48-55 yaşları arasında ortaya çıkıyor. Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, ve lı menopozun şifrelerini sıralıyor:

    Tuz tüketimini günde 5 gram ile sınırlandırın. Fazla tuz, kemik erimesi riskini artırır.
    Kalbi korumak için haftada en az 2-3 kez balık yiyin.
    Kemikleri korumak için günde 2 bardak süt için. Yoğurt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler ve pekmez yiyin.
    Günde en az 8-10 bardak su için. Demli çaydan kaçının.
    Günde en az 30 dakika fiziksel yapın. Bu sayede kas kütlenizi güçlendirin.

    NE YEDİĞİNİZ ÇOK ÖNEMLİ
    Menopozda doğru beslenmek hayati önem taşıyor. Bu dönemde yanlış beslenme meme kanseri, kemik erimesi ile kalp ve damar larına yol açabiliyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Menopozu yiyip bitirin
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri