Terapiye gelen çiftleri ikiye ayırıyorum. Bebek bekleyen çiftlerin sorunları kolay çözülebilirken, bebek sonrası sorunlar daha da sertleşiyor. Öncelikli olarak bebek sahibi olmak çok büyük bir mutluluk. Çiftler bebek sonrası sorumluluğu paylaşmada sorun yaşadıkları için anlaşmazlıklar baş gösteriyor. Hayat paylaşmaktır. O nedenle bebek sonrası da sorumlulukları paylaşmak zorundasınız. Özellikle bebeğin ilk günleri, annenin loğusa zamanlarına denk geldiği için risklidir. Burada tüm sorumluluk erkeğe düşüyor. İşte buradaki tavırlar, ilişkinin yönünü belirliyor. Bazı erkekler, eşinin bu zor günlerinde 'tam destek' verirken, bazıları ilgiyi tamamen bebeğe yoğunlaştırıyor. İşte bu çok ama çok büyük bir yanlış. Çünkü yeni annenin psikolojisi bunu kaldıramaz. Sonrası küçük problemler bile kar topu halinden çığa dönüşüyor. Çözümleri de çok daha zorlaşıyor. bebeğin mutluluğunu yaşamak varken çiftler birbirlerine karşı bir savaşın içine düşüyor. Her şey elinizde, sorumluluğu paylaşmak aslında büyük mutluluğun habercisi.