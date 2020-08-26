Babalığın şifresi: Keçiboynuzu

Kısırlık günümüz çiftlerini mutsuz ediyor. Evli çiftlerin beşte biri, istemelerine rağmen çocuk sahibi olamıyor. Özellikle erkek kısırlığı, giderek artıyor. Bu sağlık sorunundan kurtulmada, modern tedavi yöntemleri etkili oluyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf İlker Çömez, önemli bilgiler paylaşıyor.

UYGUN TEDAVİ ŞART

Bir yılın sonunda doğum kontrol yöntemi kullanmadıkları halde çocuk sahibi olmayan çiftlerin uzmana başvurması gerekiyor. Bunun bir adımı olarak erkeklere sperm tetkiki yapılabiliyor. Varikosel, erkeklerde kısırlığa yol açan nedenlerin başında geliyor. Hormonal ve iltihabi bozukluklar, oksidatif stres denilen sperm DNA bozulması da erkek kısırlığına yol açıyor. Çiftlerin bebek sahibi olmak için uzman yardımı almaları, tedavi planlamasına ise uyması önem taşıyor.

8 kritik uyarı

Sigaradan uzak durun.

Obezite hastalığınız varsa mutlaka kilo verin.

Stresinizi kontrol altına alın.

Zeytinyağının ağırlıkta olduğu Akdeniz tipi beslenmeye özen gösterin.

Antioksidan içeren meyve ve sebzeler tüketin.

Erkeklik hormonunu olumsuz etkileyen fast food, işlenmiş ve hazır gıdalardan uzak durun.

Keçiboynuzu ve portakal suyu gibi vücuttan toksinleri uzaklaştırabilen besinleri tercih edin.

Sağlık kontrollerinizi ve gerekli tetkikleri yaptırın.