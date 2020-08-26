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    • Sağlık
    • 26.08.2020 Gazete
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    Babalığın şifresi:

    günümüzde giderek yaygınlaşıyor. Evlilikleri bitiriyor. Uzmanlar, baba olmayı kolaylaştıracak önerileri sıralıyor: Fast food tüketmeyin. ve portakal suyunu çok sevin.

    Babalığın şifresi: Keçiboynuzu

    Kısırlık günümüz çiftlerini mutsuz ediyor. Evli çiftlerin beşte biri, istemelerine rağmen çocuk sahibi olamıyor. Özellikle erkek kısırlığı, giderek artıyor. Bu sorunundan kurtulmada, modern tedavi yöntemleri etkili oluyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf İlker Çömez, önemli bilgiler paylaşıyor.

    UYGUN TEDAVİ ŞART
    Bir yılın sonunda doğum kontrol yöntemi kullanmadıkları halde çocuk sahibi olmayan çiftlerin uzmana başvurması gerekiyor. Bunun bir adımı olarak erkeklere sperm tetkiki yapılabiliyor. Varikosel, erkeklerde kısırlığa yol açan nedenlerin başında geliyor. Hormonal ve iltihabi bozukluklar, oksidatif stres denilen sperm DNA bozulması da erkek kısırlığına yol açıyor. Çiftlerin sahibi olmak için uzman yardımı almaları, tedavi planlamasına ise uyması önem taşıyor.

    8 kritik uyarı
    Sigaradan uzak durun.
    Obezite hastalığınız varsa mutlaka kilo verin.
    Stresinizi kontrol altına alın.
    Zeytinyağının ağırlıkta olduğu tipi beslenmeye özen gösterin.
    Antioksidan içeren meyve ve sebzeler tüketin.
    Erkeklik hormonunu olumsuz etkileyen fast food, işlenmiş ve hazır gıdalardan uzak durun.
    ve portakal suyu gibi vücuttan toksinleri uzaklaştırabilen besinleri tercih edin.
    Sağlık kontrollerinizi ve gerekli tetkikleri yaptırın.

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