



'5 YAŞ ALTI TAKMAMALI'

Milliyet'in haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs salgınından yetişkinler kadar etkilenmeyen ancak risk grubunda bulunan böyle bir dönemde okula başlayacak çocuklarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. DSÖ, 12 yaş ve üzeri çocukların, yaşadıkları ülke veya bölgede yetişkinlere yönelik uygulama doğrultusunda maske takmasını önerdi.

Çocukların koronavirüsü nasıl bulaştırdığı konusunda fazla bilgi olmadığını belirten DSÖ, 12 yaş üzeri çocukların virüsü yetişkinler gibi başkalarına bulaştırabileceğine dair veriler olduğuna da dikkat çekti. DSÖ öğretmenlere yönelik olarak da "Yaygın bulaşmanın olduğu bölgelerde, 60 yaş altında olup sağlık sorunu olmayan tüm yetişkinler en az 1 metre mesafe kuralının garantili olmadığı durumlarda kumaş maske takmalı" tavsiyesinde de bulundu. Özellikle çocuklarla çalışan yetişkinler için bunun önemli olduğuna işaret eden DSÖ çocuklara yönelik tavsiyeleri şöyle sıraladı:

"- 12 yaş ve üzeri çocuklar, özellikle bulundukları bölgede yaygın bulaşma söz konusu ise ve en az bir metrelik mesafe kuralı garanti edilemiyorsa yetişkinler gibi maske takmalı

- 6-11 yaş arası çocuklarda, bulaşmanın ne kadar yaygın olduğu ve çocuğun yaşlılar gibi yüksek riskli kişilerle ne kadar temasta olduğu dikkate alınarak karar verilmeli.

- Çocukların maskeleri güvenle takıp ve çıkarmaları yetişkinlerin gözetiminde olmalı. 5 yaş altı çocuklar normal koşullarda maske takmamalı."