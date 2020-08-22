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    • 23.08.2020 00:46
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    Dünya Sağlık Örgütü'nden maske açıklaması: 12 yaş ve üzeri çocuklar da maske takmalı

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, 12 yaş ve üzerindeki çocukların koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yetişkinler gibi maske takması gerektiğini açıkladı.

    DSÖ'den maske açıklaması: 12 yaş ve üzeri...
    Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çocuklar ile ilgili açıklama geldi.

    DSÖ, 12 yaş ve üzerindeki çocukların koronavirüs salgını ile mücadeleye yardımcı olmak için yetişkinler gibi maske takması gerektiğini aktardı.



    Örgüt, 6 ile 11 yaş arasındaki çocukların ise bulundukları yerlere ve taşıdıkları riske göre maske kullanmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

    5 yaşından küçük çocukların ise genel olarak maske kullanmasına gerek olmadığını aktaran DSÖ, yine de 5 yaş altı için bulundukları ortama göre maske takmayı önerdi.

    Öte yandan Dünya, genelinde korona virüs vaka sayısı 23 milyon 283 bin 451'e, toplam can kaybı ise 806 bin 232'ye yükseldi. Dünya genelinde 15 milyon 824 bin 412 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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