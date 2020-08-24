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    • Sağlık
    • 24.08.2020 Gazete
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    Aşk reçetesi! Libidoyu artıran afrodizyak besinler nelerdir?

    yaşanan sorunlar çiftleri mutsuz ediyor. Erkeklerde ileri yaşlarda görülen diyabet, tansiyon ve kalp hastalıkları olumsuz etkiliyor.

    Aşk reçetesi
    Cinsel hayatta yaşanan sorunlar çiftleri mutsuz ediyor. Erkeklerde ileri yaşlarda görülen diyabet, tansiyon ve kalp hastalıkları olumsuz etkiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, "Afrodizyak besinlerin tüketilmesi de libidoyu artırır. Çilek, muz, kereviz, çiğ fındık, kabak çekirdeği, çiğ badem, sarımsak, kırmızıbiber, karanfil tarçın kimyon gibi baharatlar, ginseng, keçi boynuzu, maydanoz, zencefil, istiridye, karides, kalamar gibi deniz ürünleri, bal, çikolata ve incir libidoyu artıran afrodizyak besinlerdendir" diyor.
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