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    • Sağlık
    • 17.08.2020 08:58
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    • 17.08.2020 08:58
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    : : Kurallara uyulsun, okullara dönülsün

    haberine göre , Twitter hesabında 'Kurallara uyulsun, okullara dönülsün' paylaşımı yaptı. , paylaşımında "83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım

    , Twitter hesabından maske takan çocuğun fotoğrafını, 'Kurallara uyulsun, okullara dönülsün' notuyla paylaştı. Bakan Koca, "Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" ifadelerini kullandı.

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