Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Sosyal mesafeyi korumak için çayı kepçeyle dağıttı!

    Görele'de işleten , salgınla mücadeleyi ciddiye aldı. Sosyal mesafeyi korumak için çayı kepçeyle dağıttı. , bu duyarlı hareketi hesabından paylaştı.

    Çok açayip
    Giresun Görele'de işleten Mehmet Patan, salgınla mücadeleyi ciddiye aldı. Sosyal mesafeyi korumak için çayı kepçeyle dağıttı. , bu duyarlı hareketi hesabından paylaştı. Duruma çok şaşıran Patan, "Bakanımızın bizi örnek göstererek paylaşım yapmasından mutlu oldum. Herkes tebrik ve teşekkür etti. Müşterilerimize kepçeyle hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.



    Müşteriler, çay ocağındaki uygulamadan memnun oldukları söyledi. "Ağzımızın tadı bozulmasın. Herkes böyle duyarlı olmalı" dedi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


    Haberler Yaşam Sosyal mesafeyi korumak için çayı kepçeyle dağıttı!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri