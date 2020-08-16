Giresun Görele'de çay ocağı işleten Mehmet Patan, salgınla mücadeleyi ciddiye aldı. Sosyal mesafeyi korumak için çayı kepçeyle dağıttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu duyarlı hareketi sosyal medya hesabından paylaştı. Duruma çok şaşıran Patan, "Bakanımızın bizi örnek göstererek paylaşım yapmasından mutlu oldum. Herkes tebrik ve teşekkür etti. Müşterilerimize kepçeyle hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
Müşteriler, çay ocağındaki uygulamadan memnun oldukları söyledi. "Ağzımızın tadı bozulmasın. Herkes böyle duyarlı olmalı" dedi.
Müşteriler, çay ocağındaki uygulamadan memnun oldukları söyledi. "Ağzımızın tadı bozulmasın. Herkes böyle duyarlı olmalı" dedi.