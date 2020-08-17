Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs ile mücadelede uyarılarına devam etti. Dün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumartesi günü son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs, bizi yıldıramaz. Bu savaşta beraber miyiz?" dedi.
YENİ VAKA SAYISI 1192
Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 249 bin 309, toplam can kaybı 5 bin 974 oldu. 997 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 230 bin 969'a yükseldi.
HİNDİSTAN'DAN AŞI ATAĞI
Bilim insanları, COVİD-19'a karşı aşı geliştirmek için kolları sıvadı. Hindistan Başbakanı Modi, Coronavirüs aşısı için seri üretime geçmeye hazır olduklarını açıkladı. "Bir değil, iki, üç kadar koronavirüs aşısı Hindistan'da test edildi" diyerek dünyaya mesaj yolladı!
YENİ VAKA SAYISI 1192
Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 249 bin 309, toplam can kaybı 5 bin 974 oldu. 997 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 230 bin 969'a yükseldi.
HİNDİSTAN'DAN AŞI ATAĞI
Bilim insanları, COVİD-19'a karşı aşı geliştirmek için kolları sıvadı. Hindistan Başbakanı Modi, Coronavirüs aşısı için seri üretime geçmeye hazır olduklarını açıkladı. "Bir değil, iki, üç kadar koronavirüs aşısı Hindistan'da test edildi" diyerek dünyaya mesaj yolladı!