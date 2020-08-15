AĞUSTOSUN tam ortası. Hafta sonu. Sıcaktan kaçmış biraz dinleniyorsak, baştan kabul edelim: Koronavirüsün olmadığı yerde ve eski günlerde değiliz. Aynı evde yaşamadığınız herkesle mesafeli olun. Civarda hiç yabancı yoksa maske çok şart değil. Kalabalık tatil? Marttan beri riskli. pic.twitter.com/hP9eRJjtMR