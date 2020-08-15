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    • Sağlık
    • 15.08.2020 13:51
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    • 15.08.2020 14:02
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    : : Eski günlerde değiliz

    haberi... , Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sıcaktan kaçmış biraz dinleniyorsak, baştan kabul edelim: virüsün olmadığı yerde ve eski günlerde değiliz" dedi.

    Bakan Koca: Eski günlerde değiliz
    Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları virüse karşı uyardı. Koca, "Ağustosun tam ortası. Hafta sonu. Sıcaktan kaçmış biraz dinleniyorsak, baştan kabul edelim: Koronavirüsün olmadığı yerde ve eski günlerde değiliz. Aynı evde yaşamadığınız herkesle mesafeli olun. Civarda hiç yabancı yoksa maske çok şart değil. Kalabalık tatil? Marttan beri riskli" dedi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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