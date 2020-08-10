Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden meme kanseri hayatı tehdit ediyor. Amerikan Kanser Derneği, meme kanserinden korunmak için daha çok sebze, meyve ve tam tahıllı besinlerin tüketilmesini söylüyor. Meme kanserinden koruyan besinler şöyle sıralanıyor:

● CEVİZ: Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar. Her gün mutlaka 2-3 tane yemek gerekir.

● YAĞLI BALIKLAR: Omega- 3 içeren balıklar, meme kanseri riskini azaltır. Bunun için haftada 2 gün balık tüketmek gerekir.

● ZERDEÇAL: Anti kanserojendir. Kanserli hücrelerin oluşmasını ve yayılmasını engeller.

● KURU FASULYE: Haftada en az 2 gün tüketmek, meme kanseri riskini azaltır.

● KETEN TOHUMU: Kanserli hücrelerin büyümesini engeller.

● ISPANAK: Bolca antioksidan içerir. Meme kanseri riskini azaltır.

● ZEYTİNYAĞI: Kanserli hücreleri küçültür.

● YABAN MERSİNİ: Kırmızı renkli meyveler, anti kanserojen etki gösterir. Meme kanseri riskini yarı oranında azaltır.

●SARIMSAK: Çiğ tüketildiğinde kanserle savaşır.

● YEŞİL ÇAY: Bolca antioksidan içerir. Günde en az bir fincan içmek, kanserli hücrelerin oluşumunu engeller.

● DOMATES: Özellikle pişmiş domates, meme kanseri riskini düşürür. Tedaviye yardımcı olur.