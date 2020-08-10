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    • Sağlık
    • 10.08.2020 Gazete
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    İşte meme ine savaş açan mucize besinler

    Kadınlarda en sık görülen türlerinden hayatı tehdit ediyor. , meme kanserinden korunmak için daha çok sebze, meyve ve tam tahıllı besinlerin tüketilmesini söylüyor. Uzmanlar, 11 mucize besini açıklıyor...

    11 mucize

    Kadınlarda en sık görülen türlerinden hayatı tehdit ediyor. , meme kanserinden korunmak için daha çok sebze, meyve ve tam tahıllı besinlerin tüketilmesini söylüyor. Meme kanserinden koruyan besinler şöyle sıralanıyor:

    ● CEVİZ: Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar. Her gün mutlaka 2-3 tane yemek gerekir.

    ● YAĞLI BALIKLAR: Omega- 3 içeren balıklar, meme kanseri riskini azaltır. Bunun için haftada 2 gün balık tüketmek gerekir.

    ● ZERDEÇAL: Anti kanserojendir. Kanserli hücrelerin oluşmasını ve yayılmasını engeller.

    ● KURU FASULYE: Haftada en az 2 gün tüketmek, meme kanseri riskini azaltır.

    ● KETEN TOHUMU: Kanserli hücrelerin büyümesini engeller.

    ● ISPANAK: Bolca antioksidan içerir. Meme kanseri riskini azaltır.

    ● ZEYTİNYAĞI: Kanserli hücreleri küçültür.

    ● YABAN MERSİNİ: Kırmızı renkli meyveler, anti kanserojen etki gösterir. Meme kanseri riskini yarı oranında azaltır.

    ●SARIMSAK: Çiğ tüketildiğinde kanserle savaşır.

    ● YEŞİL ÇAY: Bolca antioksidan içerir. Günde en az bir fincan içmek, kanserli hücrelerin oluşumunu engeller.

    ● DOMATES: Özellikle pişmiş domates, meme kanseri riskini düşürür. Tedaviye yardımcı olur.

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