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    • Sağlık
    • 06.08.2020 Gazete
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    nda yeşil tehlike

    Dayanılmaz larla kendini gösteren böbrek taşları hayatı kabusa çeviriyor. Taş hastalıklarına karşı ‘ tüketin’ önerisi tam aksine riski artırıyor.

    Böbrek taşında yeşil tehlike

    Dayanılmaz larla kendini gösteren böbrek taşları hayatı kabusa çeviriyor. Taş hastalıklarına karşı ' tüketin' önerisi tam aksine riski artırıyor. . Dr. , böbrek taşlarıyla ilgili önemli bilgiler veriyor... Dünyanın her bölgesinde farklı içerikte böbrek taşlarına rastlanabiliyor. Örneğin 'de görülen taşlarla ülkemizdekilerin içeriği farklı olabiliyor. Bu noktada beslenme tarzı ve genetik etki önem taşıyor. Taşlardan korunmak için yeşil yapraklı sebzeler tüketilse de, aslında bu besinler türlerini artırıyor. Bu nedenle bu sebzelerin tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekiyor.

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