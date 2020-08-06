Böbrek taşında yeşil tehlike

Dayanılmaz ağrılarla kendini gösteren böbrek taşları hayatı kabusa çeviriyor. Taş hastalıklarına karşı 'Yeşil yapraklı sebze tüketin' önerisi tam aksine riski artırıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Doğukan Sökmen, böbrek taşlarıyla ilgili önemli bilgiler veriyor... Dünyanın her bölgesinde farklı içerikte böbrek taşlarına rastlanabiliyor. Örneğin ABD'de görülen taşlarla ülkemizdekilerin içeriği farklı olabiliyor. Bu noktada beslenme tarzı ve genetik etki önem taşıyor. Taşlardan korunmak için yeşil yapraklı sebzeler tüketilse de, aslında bu besinler böbrek taşı türlerini artırıyor. Bu nedenle bu sebzelerin tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekiyor.