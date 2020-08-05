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    • Sağlık
    • 05.08.2020 Gazete
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    Karaciğere roka! Rokanın faydaları nelerdir?

     deposu roka, göz sağlığını destekler. Katarakt ve göz tansiyonunu iyileştirir. sağlığını korur. Karaciğeri temizler ve karaciğer yağlanmasını önler. bitiren roka, kilo vermeye yardımcı olur. Adet sancısını keser. kepek sorununu bitirir.

    Karaciğere roka!
    deposu roka, göz sağlığını destekler. Katarakt ve göz tansiyonunu iyileştirir. sağlığını korur. Karaciğeri temizler ve karaciğer yağlanmasını önler. bitiren roka, kilo vermeye yardımcı olur. Adet sancısını keser. kepek sorununu bitirir.
    Haberler Sağlık Karaciğere roka! Rokanın faydaları nelerdir?
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