Karaciğere roka! Rokanın faydaları nelerdir?

Vitamin deposu roka, göz sağlığını destekler. Katarakt ve göz tansiyonunu iyileştirir. Kalp sağlığını korur. Karaciğeri temizler ve karaciğer yağlanmasını önler. Kabızlığı bitiren roka, kilo vermeye yardımcı olur. Adet sancısını keser. Saçlarda kepek sorununu bitirir.
Vitamin deposu roka, göz sağlığını destekler. Katarakt ve göz tansiyonunu iyileştirir. Kalp sağlığını korur. Karaciğeri temizler ve karaciğer yağlanmasını önler. Kabızlığı bitiren roka, kilo vermeye yardımcı olur. Adet sancısını keser. Saçlarda kepek sorununu bitirir.