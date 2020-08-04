Alman Paul-Ehrlich Enstitüsü'nden Kovid-19 aşısı için flaş açıklama: 'Bu çok iyi haber' diyerek duyurdular

Cichutek, Rusya ve Hindistan'dan ağustos ayında aşıya başlayacakları ve bu ülkelerin aşıyı piyasaya çıkaracakları yönünde açıklamaları nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soru üzerine de iki ülkenin aşı gelişimine ayak uydurabileceğini göstermek istediğini, bunun da meşru olduğunu ancak erken bir aşamada büyük gruplara aşı yapılmasını iyi bir düşünce olarak görmediğini kaydetti.



