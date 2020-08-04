Şıfa kaynağı aynısefa

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan aynısefa çiçeğinden elde edilen yağ, sağlığı koruyor. Enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
- Eklem ve kemik sağlığını korur.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Saç köklerini besler.
- Ülser ve reflü hastalıklarına iyi gelir.
- İdrar yolu enfeksiyonlarını tedavi eder.
- Adet sancılarını keser.
- Migren ağrısını dindirir.
- Egzama ve sedef şikayetlerini azaltır.