Şıfa kaynağı aynısefa

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan aynısefa çiçeğinden elde edilen yağ, sağlığı koruyor. Enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

- Eklem ve kemik sağlığını korur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Saç köklerini besler.

- Ülser ve reflü hastalıklarına iyi gelir.

- İdrar yolu enfeksiyonlarını tedavi eder.

- Adet sancılarını keser.

- Migren ağrısını dindirir.

- Egzama ve sedef şikayetlerini azaltır.