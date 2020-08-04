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    • Sağlık
    • 04.08.2020 Gazete
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    Şıfa kaynağı

    Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan çiçeğinden elde edilen yağ, sağlığı koruyor. Enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor.

    Şıfa kaynağı aynısefa

    Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan aynısefa çiçeğinden elde edilen yağ, sağlığı koruyor. Enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

    - Eklem ve sağlığını korur.
    - Bağışıklık sistemini güçlendirir.
    - Saç köklerini besler.
    - Ülser ve reflü hastalıklarına iyi gelir.
    - İdrar yolu enfeksiyonlarını tedavi eder.
    - Adet sancılarını keser.
    - Migren ağrısını dindirir.
    - Egzama ve sedef şikayetlerini azaltır.

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