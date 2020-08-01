



'VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRADIĞINI SÖYLEMEK İÇİN ERKEN'

Doç. Dr. Korukluoğlu, Türkiye'de şu an virüsün mutasyona uğradığını söylemek için erken olduğunu vurgulayarak, "Yani virüs kolay bir virüs değil. Benim meslek hayatımda karşılaştığım en zor virüslerden biri bu. Virüsün hem kendisinin kinetiği hem de enfeksiyon dinamikleri gerçekten sıra dışı. Dolayısıyla ben şu an 'virüste mutasyon vardır o yüzden daha hafif seyrediyor' ya da 'virüste mutasyon yoktur ondan dolayı bizde hep aynı gidiyor' gibi bir şeyi şu anda söyleyemem. Bunun mutlaka bu çalışmalar sonucunda bilimsel gerçekler ışığında deklare edilmesi gerekecektir ki zaten sanıyorum bizim çalışmamızı takiben bu açıklama da bakanımız tarafından yapılır" ifadelerini kullandı.

