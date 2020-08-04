Kolesterolü 12’den vurun

Kolesterol, tedavi edilmediğinde kan damarlarına zarar veriyor. Kalp krizi ve inme riskini artırıyor. Bu hastalıkla mücadelede doktor tedavisinin yanı sıra sağlıklı beslenmek de etkili oluyor. Kolesterolü düşüren besinler şöyle sıralanıyor:
Avokado: Kolesterolü dengeler.
Zeytinyağı: Kolesterolü dengeler. Kalbi korur.
Patlıcan: Kolesterole ilaç olur.
Nar: Kolesterole faydalıdır.
Nohut: Kolesterolü dengeler. Sağlığı korur.
Kırmızı erik: Kolesterolü ve tansiyonu düşürür
Sarımsak: Kalbi besler.
Yaban mersini: Antioksidan etkisiyle kalbi korur.
Kırmızı soğan: Kolesterolün kalbe zarar vermesini önler.
Ceviz: Kolesterolü düşürür.
Brokoli: Kolesterolü ve tansiyonu dengeler.