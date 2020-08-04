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    • Sağlık
    • 04.08.2020 Gazete
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    ü 12’den vurun

    , tedavi edilmediğinde kan damarlarına zarar veriyor. ve inme riskini artırıyor. Bu hastalıkla mücadelede doktor tedavisinin yanı sıra lı beslenmek de etkili oluyor.

    Kolesterolü 12’den vurun

    Kolesterol, tedavi edilmediğinde kan damarlarına zarar veriyor. Kalp krizi ve inme riskini artırıyor. Bu hastalıkla mücadelede doktor tedavisinin yanı sıra sağlıklı beslenmek de etkili oluyor. ü düşüren besinler şöyle sıralanıyor:

    Avokado: Kolesterolü dengeler.
    Zeytinyağı: Kolesterolü dengeler. Kalbi korur.
    Patlıcan: Kolesterole ilaç olur.
    Nar: Kolesterole faydalıdır.
    Nohut: Kolesterolü dengeler. Sağlığı korur.
    Kırmızı erik: Kolesterolü ve tansiyonu düşürür
    Sarımsak: Kalbi besler.
    Yaban mersini: Antioksidan etkisiyle kalbi korur.
    Kırmızı soğan: Kolesterolün kalbe zarar vermesini önler.
    Ceviz: Kolesterolü düşürür.
    Brokoli: Kolesterolü ve tansiyonu dengeler.

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