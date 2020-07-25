Alzheimer’ın çaresi Akdeniz diyeti

Halk arasında bunama olarak bilinen Alzheimer, ileri yaşlarda ortaya çıkan, beynin bilgi, davranış ve gündelik yaşamını sürdürmede gösterdiği yetersizlik olarak tanımlanıyor. Bu hastalık, günlük hayatta ufak unutkanlıklarla belirti veriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, Alzheimer'ın önce hafızada sonra beynin tüm bilişsel fonksiyonlarında sorunlara neden olduğunu söylüyor. Aygün, "Yavaş ve sinsi ilerleyen bu hastalığa yakalanma riskini azaltmak için sağlıklı ve dengeli beslenmek gerekiyor. Akdeniz diyeti, beyin hücrelerini güçlendiriyor"diyor.