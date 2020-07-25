Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 25.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’ın çaresi diyeti

    Taze ve ler ile ağırlıklı tarzı , beyni koruyor. riskini azaltıyor

    Alzheimer’ın çaresi Akdeniz diyeti

    Halk arasında bunama olarak bilinen , ileri yaşlarda ortaya çıkan, beynin bilgi, davranış ve gündelik yaşamını sürdürmede gösterdiği yetersizlik olarak tanımlanıyor. Bu hastalık, günlük hayatta ufak unutkanlıklarla belirti veriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, Alzheimer'ın önce hafızada sonra beynin tüm bilişsel fonksiyonlarında sorunlara neden olduğunu söylüyor. Aygün, "Yavaş ve sinsi ilerleyen bu hastalığa yakalanma riskini azaltmak için sağlıklı ve dengeli k gerekiyor. Akdeniz diyeti, beyin hücrelerini güçlendiriyor"diyor.

    Haberler Sağlık Alzheimer’ın çaresi Akdeniz diyeti
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri