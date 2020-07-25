





'EYLÜL'DE BİRİNCİ DALGANIN ARTÇILARI GELEBİLİR'

Doç. Dr. Kayıpmaz, birinci dalganın şu anda dünyada bitmediğini de ifade ederek, "Dünyanın hiçbir ülkesi şu anda bu hastalıktan tamamen arınmış değil. Birinci dalga tamamlanmadan, ikinci dalgadan söz etmek mümkün değil. Biz birinci dalganın artçı dalgalarını yaşıyoruz. Nasıl vaka sayılarımız daha düşüktü ve biz tekrardan bin 500'lü rakamlara çıkıp şu anda tekrar bir iniş yaşadıysak birinci dalganın artçı dalgaları işte bu şekilde geliyor. Eylül ayında da birinci dalganın yine bu artçı dalgaları gelebilir. Çünkü Eylül ayında işin içine mevsimsel gripler giriyor, havalar soğuyor, insanlar kapalı ortamlarda birbirlerine daha yakın bir biçimde oluyorlar ve bundan dolayı da hastalık yayılma gücü buluyor. O yüzden Eylül'e karşı, Sonbahara karşı dikkatli olmalıyız ve Eylül-Ekim aylarında grip aşısının da yapılmasını tavsiye ediyoruz ki 2 hastalık bir arada daha ciddi seyredebilir. Bizim Sonbahara bu sayılarla girmememiz derken aslında kastettiğimiz bu. Çünkü sonbaharda mevsimsel grip işin içine girecek, kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirmeye başlayacağız, kişiler arasında mesafeler kısalacak" ifadelerini kullandı.