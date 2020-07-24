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    Son dakika: Sağlık Bakanı 24 Temmuz tablosunu açıkladı

    Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı , twitter hesabından bugünkü tablosunu açıkladı. 24 Temmuz'da Türkiye'de 937 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

    Bakan Koca 24 Temmuz korona tablosunu açıkladı

    Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 24 Temmuz koronavirüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 24 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

    İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı
    Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor. http://covid19.saglik.gov.tr
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