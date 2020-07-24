Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 24 Temmuz koronavirüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 24 Temmuz vaka ve vefat sayıları: