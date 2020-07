Kendinizi baştan yaratın! İşte genç bir cilt için yapmanız gerekenler

, genç ve parlak görünen bir cilde sahip olmanın yolu; bol su içmekten, yediğimiz gıdalarla onu içeriden desteklemekten ve her zaman temiz ve bakımlı tutmaktan geçiyor. İşte genç bir cilt için beslenme listenizde mutlaka olması gerekenler...İçeriğindeki likopen sayesinde antioksidan görevi görerek, cildin yaşlanmasına, kırışık ve leke oluşmasına engel oluyor.E vitamini içeren badem ve ceviz, cildin kolajen yapısını güçlendiriyor.Bol miktarda C vitamini ve demir içeren yeşil sebzelere öğünlerinizde mutlaka yer verin. Bu sebzeler cilde oksijen sağlıyor ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor.Yağlı balıklar, özellikle somon, vücudun ihtiyacı olan ancak kendi başına üretemediği doymamış yağ asitleri içeriyor ve yaşlanmayı geciktiriyor. Selenyum içeriğiyle de cildi dış etkenlerden gelen zararlara karşı koruyor.Cildi nemlendirmeye yardımcı olan avokado, içerdiği C vitamini sayesinde cildin esnekliğini koruyor, hücrelerdeki DNA hasarını azaltıyor.Ruhumuz kadar cildimize de iyi gelen çikolatanın kakao yüzdesi ne kadar yüksekse faydası da o kadar fazla! Bitter çikolata, cildi daha yumuşak ve nemli tutmaya yardımcı oluyor. Tabii abartmamak şartıyla!Kalsiyum, çinko, magnezyum ve demir yönünden zengin olan kuru baklagiller, B12 hariç diğer tüm B vitamin-lerini içeriyor. Bu da cilde nem kazandırıyor.A vitamini içeren havuç, cildin güzelleşmesini ve canlanmasını destekliyor.Covid-19'dan korunmak için takılan yüz maskeleri, ciltte istenmeyen sivilcelenmelere, kızarıklık ve kaşıntılara yol açabiliyor. Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Akın, cildi korumak için yumuşak, cildi tahriş etmeyecek temizleyiciler ile bakım yapılması gerektiğini ve cildin saf gülsuyu, mineralli su veya maden sodası ile silinebileceğini söylüyor.için seçtiğim kıyafet ve aksesuarlar size de ilham verebilir: Calvin Klein gözlük bu yaz vazgeçilmeziniz olacak.