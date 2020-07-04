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    • Sağlık
    • 04.07.2020 Gazete
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    İşte için tüketmeniz gereken mucizevi 8 gıda

    için bıçak altına yatmak zorunda değilsiniz. Araştırmalara göre hücre yaşlanmasını durdurabilirsiniz. İşte Amerikalı uzmanlar, genç kalmak için tüketmeniz gereken 8 gıdayı açıkladı…

    8 adımda genç kalın

    Genç kalmak için bıçak altına yatmak zorunda değilsiniz. ABD'deki Houston Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre bazı besinler, hücreleri yeniliyor. İşte tüketebileceğiniz 8 mucize:

    AVOKADO:
    Günde bir adet yemek kolesterol seviyenizi düşürür ve cilt yenileme sürecini destekler.

    BİTTER ÇİKOLATA:
    Özellikle yazın tüketin. Cildinizi uv ışınlarından korurken, nemlendirir. Aynı zamanda yüksek antioksidan miktarından dolayı vücudu kanserli hücrelere karşı korur.

    YULAF:
    Protein, lif, mineral ve vitamin deposudur. Yüksek B vitamini içerdiği için kas yapımına da destek olur. B vitaminleri ise karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesinde etkin rol oynayarak kas gelişime katkıda bulunur.

    ISPANAK:
    İçeriğinde bulunan yüksek nitrat sayesinde kas yapısını güçlendirir. Bu da yaşlanmayı geciktiriyor. Demir bileşenleri de sağlık için faydalı.

    ZERDEÇAL:
    Yaşlanma karşıtı bu özel besinden vazgeçmeyin. Düzenli miktarda tüketmek, yaşlanma sürecinizi büyük ölçüde azaltır.

    BADEM:
    E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır. Sinir sistemini de güçlendirir. Stresi de azalttığı ifade ediliyor.

    GREYFURT:
    C vitamini kaynağı olduğunu herkes biliyor. Bulabilirseniz yaz aylarında, yoksa kış aylarında tüketin ve cildinizi ödüllendirin.

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