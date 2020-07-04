Genç kalmak için bıçak altına yatmak zorunda değilsiniz. ABD'deki Houston Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre bazı besinler, hücreleri yeniliyor. İşte tüketebileceğiniz 8 mucize:
AVOKADO:
Günde bir adet avokado yemek kolesterol seviyenizi düşürür ve cilt yenileme sürecini destekler.
BİTTER ÇİKOLATA:
Özellikle yazın tüketin. Cildinizi uv ışınlarından korurken, nemlendirir. Aynı zamanda bitter çikolata yüksek antioksidan miktarından dolayı vücudu kanserli hücrelere karşı korur.
YULAF:
Protein, lif, mineral ve vitamin deposudur. Yüksek B vitamini içerdiği için kas yapımına da destek olur. B vitaminleri ise karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesinde etkin rol oynayarak kas gelişime katkıda bulunur.
ISPANAK:
İçeriğinde bulunan yüksek nitrat sayesinde kas yapısını güçlendirir. Bu da yaşlanmayı geciktiriyor. Demir bileşenleri de sağlık için faydalı.
ZERDEÇAL:
Yaşlanma karşıtı bu özel besinden vazgeçmeyin. Düzenli miktarda zerdeçal tüketmek, yaşlanma sürecinizi büyük ölçüde azaltır.
BADEM:
E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır. Sinir sistemini de güçlendirir. Stresi de azalttığı ifade ediliyor.
GREYFURT:
C vitamini kaynağı olduğunu herkes biliyor. Bulabilirseniz yaz aylarında, yoksa kış aylarında tüketin ve cildinizi ödüllendirin.