Genç kalmak için bıçak altına yatmak zorunda değilsiniz. ABD'deki Houston Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre bazı besinler, hücreleri yeniliyor. İşte tüketebileceğiniz 8 mucize:

AVOKADO:

Günde bir adet avokado yemek kolesterol seviyenizi düşürür ve cilt yenileme sürecini destekler.

BİTTER ÇİKOLATA:

Özellikle yazın tüketin. Cildinizi uv ışınlarından korurken, nemlendirir. Aynı zamanda bitter çikolata yüksek antioksidan miktarından dolayı vücudu kanserli hücrelere karşı korur.

YULAF:

Protein, lif, mineral ve vitamin deposudur. Yüksek B vitamini içerdiği için kas yapımına da destek olur. B vitaminleri ise karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesinde etkin rol oynayarak kas gelişime katkıda bulunur.

ISPANAK:

İçeriğinde bulunan yüksek nitrat sayesinde kas yapısını güçlendirir. Bu da yaşlanmayı geciktiriyor. Demir bileşenleri de sağlık için faydalı.

ZERDEÇAL:

Yaşlanma karşıtı bu özel besinden vazgeçmeyin. Düzenli miktarda zerdeçal tüketmek, yaşlanma sürecinizi büyük ölçüde azaltır.

BADEM:

E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır. Sinir sistemini de güçlendirir. Stresi de azalttığı ifade ediliyor.

GREYFURT:

C vitamini kaynağı olduğunu herkes biliyor. Bulabilirseniz yaz aylarında, yoksa kış aylarında tüketin ve cildinizi ödüllendirin.