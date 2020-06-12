POZİTİF HASTALARIN TOPLUMLA TEMASI EN AZA İNDİ

Ayrıca Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında veri bütünlüğünün sağlanabilmesi, tedavi protokollerine yön verecek uygun bir veri havuzunun oluşturulabilmesi amacıyla da 'e-Nabız Reçetem Sistemi' hayata geçirildi. Hastaların ve temaslı personelin kullanacağı Kovid-19 ilaçları için ayaktan reçete düzenlenmesi ve bu reçetelerin hastane eczanelerinden (veya hastane içerisinde gerekli önlemlerin alındığı özel bir bölümden) karşılanması için kurulan sistem ve HSYS ile entegre edildi. e-Nabız Reçetem sayesinde Kovid-19 tedavisi yapılan tüm sağlık tesislerinde ilaç kullanım bilgileri tek bir sisteme giriliyor ve ayaktan takip ve tedavi edilmesi gereken hastaların izolasyon koşulları sağlanarak toplumla teması da en aza indiriliyor.