Son dakika haberine göre, e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nin 2015'de hizmete girmesiyle birlikte sağlık hizmetlerinde yaşanan dijitalleşme atılımı, 5 yılda dünyanın en büyük sağlık kaydı sistemine dönüştü. e-Nabız'ı kullanıma açan herkes laboratuvar tahlillerinden radyoloji görüntülerine, reçete ve ilaç bilgilerinden teşhislerine hatta her türlü raporuna artık hastaneye gitmeye gerek kalmadan her an ulaşabiliyor.
Kamu, özel ya da üniversite hastanesi fark etmeksizin tüm sağlık kuruluşlarına ait bilgi sistemlerinin entegre olarak gerçek zamanlı veri gönderebildiği sistem sayesinde vatandaşlar kişisel sağlık kayıtlarına hem kendileri, hem de izin vermeleri durumunda bir yakını ya da farklı hastanelerdeki, hatta farklı şehirlerdeki doktoru bile erişebiliyor.
SALGINLA MÜCADELENİN BEL KEMİĞİ OLDU
e-Nabız'ın tüm sağlık kuruluşlarını ve her türlü sağlık verisini kapsayan altyapısı, Mart ayı itibariyle ülkemizde başlayan koronavirüs pandemisi ile mücadelede de etkin rol oynadı. Vakaların numune sonuçları, izlem bilgileri, temaslı izlemlerinin takibinin yapılabilmesi amacıyla devreye alınan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) ile Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) gibi sistemler de e-Nabız altyapısı ile geliştirildi ve birbirine entegre edildi.
Bu sayede sahadaki filyasyon ekibinden, hastanedeki doktoruna kadar her hastanın radyolojik tetkikleri, test sonuçları, geçmiş sağlık kayıtları, izlem raporları, ilaç takipleri ve temaslı takipleri tek bir platformdan yapılabildi. Hekimler, hastalarına dair tüm süreci HSYS üzerinden takip ederken, Kovid-19 pozitif vakaların mevcut diğer hastalıklarına, ilaçlarına, geçirdiği operasyonlara, tetkiklerine de e-Nabız'dan erişti.
POZİTİF HASTALARIN TOPLUMLA TEMASI EN AZA İNDİ
Ayrıca Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında veri bütünlüğünün sağlanabilmesi, tedavi protokollerine yön verecek uygun bir veri havuzunun oluşturulabilmesi amacıyla da 'e-Nabız Reçetem Sistemi' hayata geçirildi. Hastaların ve temaslı personelin kullanacağı Kovid-19 ilaçları için ayaktan reçete düzenlenmesi ve bu reçetelerin hastane eczanelerinden (veya hastane içerisinde gerekli önlemlerin alındığı özel bir bölümden) karşılanması için kurulan sistem ve HSYS ile entegre edildi. e-Nabız Reçetem sayesinde Kovid-19 tedavisi yapılan tüm sağlık tesislerinde ilaç kullanım bilgileri tek bir sisteme giriliyor ve ayaktan takip ve tedavi edilmesi gereken hastaların izolasyon koşulları sağlanarak toplumla teması da en aza indiriliyor.