Uzmanlar, yüksek tansiyon hastalarının Kovid-19'dan yaşamını yitirme olasılığının iki katına çıktığını, yüksek tansiyon için ilaç kullanmayan hastalarda bu olasılığın daha da yükseldiğini gözlemledi.

"European Heart Journal" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Şincing Hastanesi'nde görevli uzmanlar, İrlandalı meslektaşlarıyla ortaklaşa 5-15 Şubat tarihlerinde Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılan 2 bin 886 kişiye ilişkin veriyi inceledi.

YÜKSEK TANSİYONU OLAN 850 HASTADAN 34'Ü ÖLDÜ

Ekip, yüksek tansiyonu olan 850 hastadan 34'ünün (yüzde 4) Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini, yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunmayan 2 bin 27 kişiden ise 22'sinin (yüzde 1,1) hayatını kaybettiğini tespit etti.

YÜKSEK TANSİYONU OLUP DA İLAÇ KULLANMAYANLARDA BÜYÜK RİSK

Yüksek tansiyonu olup da ilaç kullanmayan 140 hastadan 11'inin (yüzde 7,9), ilaç kullanan 710 hastadan ise 23'ünün (yüzde 3,2) yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği gözlendi.

Yaklaşık 2 bin 300 kişiyi kapsayan 3 diğer araştırmanın verilerini de değerlendiren uzmanlar, yüksek tansiyonu tedavi etmede kullanılan ACE inhibitörleri alanlarda ölüm riskinin, beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri veya diüretikler kullananlara nazaran daha düşük olduğu bulgusunu elde etti.

"ENFEKTE OLMALARI HALİNDE DAHA ÖZENLİ BAKILMALILAR"

Araştırma ekibinde yer alan Profesör Fei Li, "Yüksek tansiyonu olan hastalar, Kovid-19'dan ölme risklerinin daha yüksek olduğunu farkında olmalı, bu salgın sırasında kendilerini iyi bakmalı ve enfekte olmaları halinde daha özenli bakılmalılar." değerlendirmesini yaptı.