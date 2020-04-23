Açıklama, WHO Avrupa Bölümü'nün bugün düzenlediği basın toplantısında yapıldı.

WHO'nun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, BBC Türkçe'nin Türkiye'de koronavirüs salgınının durumuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz.





Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı.

Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinlik bir iyimserlik içerisindeyiz.