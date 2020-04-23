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    • Sağlık
    • 23.04.2020 13:46
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    • 23.04.2020 13:49
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    Son dakika: 'nden flaş açıklaması: İyimserlik içindeyiz

    Son dakika haberi... (), konusunda temkinli iyimserlik içerisinde olduklarını ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığını söyledi.

    DSÖ'den flaş Türkiye açıklaması

    Açıklama, Avrupa Bölümü'nün bugün düzenlediği basın toplantısında yapıldı.

    WHO'nun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, BBC Türkçe'nin 'de virüs salgınının durumuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

    Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz.

    Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı.

    Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinlik bir iyimserlik içerisindeyiz.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Sağlık Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş Türkiye açıklaması: İyimserlik içindeyiz
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