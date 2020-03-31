Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Yüzbinlerce insanı hayattan koparan bu öldürücü virüsün, öksürme veya hapşırmayla ortaya çıkan damlacıklarla ve temas yoluyla bulaştığı vurgulandı. Japon bilim adamları da virüsün havada asılı kalan 'mikropartiküller' sayesinde hızla yayıldığını açıkladı.
Japonya Enfeksiyon Hastalıkları Kurumu Başkanı Kazuhiro Tateda, "Biz enfeksiyonları mikropartiküllerin oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu yayılma mekanizmasını 'mikro damlacık enfeksiyonu' diye isimlendirebiliriz" dedi.
BİR SAAT HAVALANSIN
Virüsün yayılmasını önlemede, ortamın havalandırılması önem taşıyor. Bilim adamları pencereler açıldığında mikro damlacıkların hızlıca dağılıp ortadan kaybolduğunu ve bunun enfeksiyona yakalanma riskini düşürdüğünü belirtiyor.
Araştırmalara göre hapşıran bir insandan etrafa yaklaşık 100 bin kadar damlacık yayılıyor. Büyük parçacıklar yaklaşık bir dakika içinde yere düşüyor. Küçük damlacıklar ise havada 20 dakikadan daha uzun süre kalabiliyor. Çok sayıda virüs taşıyan bu mikro damlacıklar, sesli konuştuğumuzda ve nefes aldığımızda da üretiliyor.
Japonya Enfeksiyon Hastalıkları Kurumu Başkanı Kazuhiro Tateda, "Biz enfeksiyonları mikropartiküllerin oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu yayılma mekanizmasını 'mikro damlacık enfeksiyonu' diye isimlendirebiliriz" dedi.
BİR SAAT HAVALANSIN
Virüsün yayılmasını önlemede, ortamın havalandırılması önem taşıyor. Bilim adamları pencereler açıldığında mikro damlacıkların hızlıca dağılıp ortadan kaybolduğunu ve bunun enfeksiyona yakalanma riskini düşürdüğünü belirtiyor.
Araştırmalara göre hapşıran bir insandan etrafa yaklaşık 100 bin kadar damlacık yayılıyor. Büyük parçacıklar yaklaşık bir dakika içinde yere düşüyor. Küçük damlacıklar ise havada 20 dakikadan daha uzun süre kalabiliyor. Çok sayıda virüs taşıyan bu mikro damlacıklar, sesli konuştuğumuzda ve nefes aldığımızda da üretiliyor.
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