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hangi durumlarda kullanılır? N95 maskeyi kimler kullanabilir?

Koronavirüs salgınının ülkemize de sıçramasının ardından maske kullanımı artarken, bazı vatandaşların N95 olarak bilinen maskeyi de kullandıkları görüldü. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, nin hangi hallerde kullanılacağına ilişkin bilgileri paylaştı.

  • Sağlık
  • 30.03.2020 12:10
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 12:10
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N95 maske hangi durumlarda kullanılır?

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, nin, özel durumlarda sadece sağlık personeli için gerekli olduğunu bildirdi.

Bakan Yardımcısı Meşe, Twitter hesabından, N95/FFP2 maskenin hangi hallerde kullanılacağına ilişkin hazırlanan görseli paylaştı.

N95/FFP2 maske kullanımına ilişkin hazırlanan görselde, sağlık çalışanlarının bu maskeyi "Kovid-19 tanısı veya şüphesi olan bir kişide solunum yolundan örnek alınması", "nazal kanül ile 2L/dakikadan yüksek oksijen tedavisi", "entübasyon", "kardiyopulmoner resüsitasyon", "solunum sekresyonlarının aspirasyonu", "nebülizer tedavisi kullanımı", "Non-invaziv/invaziv ventilasyon", "Bronkoskopi vb. aerosol oluşturan işlemler" esnasında kullanabilecekleri belirtildi.

Görselde, bu durumlar dışında maske kullanımına gerek olmadığı ifade edildi.

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