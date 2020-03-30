Sadece ABD'de 123 bin kişiye bulaşan Corona virüsünün tedavisinin New York'ta bulunduğu öne sürüldü. İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlerde 2 binden fazla kişinin ülkede hayatını kaybettiği belirtilirken, doktorların, mevcut ilaçları karıştırarak hastalarına verdiği ve bu sayede corona virüsünün ilacını bulmak için çaba sarf ettiği yazıldı.

İKİ HASTANIN DURUMU İYİ

İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail de New York'taki bir hastanede çalışan doktorların iki hastayı bir ilaç kokteyli ile iyileştirdiğini öne sürdü. İddiaya göre, hastaneye "kritik durumda" gelen iki hastaya bu ilaçlar enjekte edildi. Abdomen üzerinden enjekte edilen ilaçların ardından hastaların sağlık durumunda gözle görülür bir iyileşme olduğu belirtildi. 7 hastadan 2'sinin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanırken, bu iki hastanın da yaşamlarına solunum destekleri olmadan devam ettiği belirtildi. Doktorlar henüz bu ilacın hastaları nasıl iyileştirdiğine dair net bir bilgisi olmadığını hatırlattı. ABD'li NY Post'ta yer alan haberde de ilacı üreten şirket CyoDyn'in ilaç üzerindeki etkileri gözlemlemek için 6 haftaya ihtiyacı olduğu belirtildi. Bu ilaç henüz ABD Sağlık Bakanlığı bünyesindeki gıda ve ilaç denetleme kurumu FDA'den onay almadı.