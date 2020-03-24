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Ünlü Türk doktor coronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken önlemleri sıraları

Prof. Dr. , dün Amerika'da bir televizyon programına katıldı. Ünlü doktor Mehmet Öz, Coronavirüs’le mücadelede gençlere büyük iş düştüğünü açıkladı. Alınması gereken dört hayati önlemi sıraladı.

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Prof. Dr. Mehmet Öz, dün Amerika'da bir televizyon programına katıldı.

Tüm dünyayı tehdit eden Coronavirüs'e karşı verilen mücadelede gençlere büyük görev düştüğünü belirten Öz, şu açıklayı yaptı: Genç insanların, yayınlanan mesajları algılamasından etkilendim. Bazı istisnalar var. Bir balonun içinde yaşıyorlardı, evlere kapanacaklarını duyduğunda üniversitede okuyan oğlum, ilk kapatılan okullardan biri olan Harvard'a gidiyordu, şaşırdılar. Ama yaklaşık 48 saat boyunca olanları izledikten sonra tehlikeyi fark ettiler. Bu olay çok önemli. Genç neslimiz aslında yetişkin olmalı ve katkıda bulunmalı." Öz, virüsten korunmak için alınması gereken dört önlemi ise şöyle sıraladı:

1- EVİNİZİN SINIRLARINI KAPATIN

2- DIŞARIDAN GELEN KUTULARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN

3- AYAKKABILARINIZI KAPIDA ÇIKARIN

4- DIŞARIDA GİYDİĞIİNİZ KIYAFETLERİ HEMEN YIKAYIN

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