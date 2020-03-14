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Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ABD'ye Türk tipi el yıkama dersi!

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve ABD'ye de sıçrayan koronavirüs büyük paniğe yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump "acil durum" ilan etti ve virüse karşı 50 milyar dolar bütçe ayrıldığını ifade etti. Tüm ülke korku içinde yaşarken dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD'de yayınlanan 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' programının konuğu oldu. Dr. Öz, 'Turkish Twist' adını verdiği el yıkama yöntemini anlattı ve koronavirüse karşı temizliğin etkilerinde bahsetti.

14.03.2020 18:41 - Son Güncelleme: 14.03.2020 18:41
Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ABD'ye Türk tipi el yıkama dersi!

Dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Mehmet Öz, 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon'da ABD'lilere koronavirüs salgınını önlemek adına Türk tipi el yıkamayı öğretti.

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Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ABD'ye Türk tipi el yıkama dersi!

"TURKISH TWIST"

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD'de yayınlanan 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' programının konuğu oldu. Dr. Öz, 'Turkish Twist' adını verdiği el yıkama yöntemini anlattı.

Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ABD'ye Türk tipi el yıkama dersi!

TÜRK TİPİ EL YIKAMAYI BÖYLE ANLATTI

Pek çok insanın ellerini yanlış bir şekilde yıkadığına dikkat çeken Dr. Öz, "El yıkarken asıl önemli olan parmaklarınızı etkili bir şekilde yıkamaktır" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ABD'ye Türk tipi el yıkama dersi!

"Çünkü yüzünüze onlarla dokunursunuz. Ellerinizi açtıktan sonra Turkish Twist yapın ve parmaklarınızı avuçlarınızla sıkıştırarak ovmaya başlayın.

Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ABD'ye Türk tipi el yıkama dersi!

Ardından baş parmaklarınızı tek tek ovun. Bize bu yöntemi tıp okulunda da gösterdiler.

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