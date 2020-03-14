Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ABD'ye Türk tipi el yıkama dersi!

TÜRK TİPİ EL YIKAMAYI BÖYLE ANLATTI

Pek çok insanın ellerini yanlış bir şekilde yıkadığına dikkat çeken Dr. Öz, "El yıkarken asıl önemli olan parmaklarınızı etkili bir şekilde yıkamaktır" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



