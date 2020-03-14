Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ABD'ye Türk tipi el yıkama dersi!
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve ABD'ye de sıçrayan koronavirüs büyük paniğe yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump "acil durum" ilan etti ve virüse karşı 50 milyar dolar bütçe ayrıldığını ifade etti. Tüm ülke korku içinde yaşarken dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD'de yayınlanan 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' programının konuğu oldu. Dr. Öz, 'Turkish Twist' adını verdiği el yıkama yöntemini anlattı ve koronavirüse karşı temizliğin etkilerinde bahsetti.
14.03.2020 18:41
- Son Güncelleme: 14.03.2020 18:41
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