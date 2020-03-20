Coronavirüs (Kovid-19) tüm dünyaya yayıldı. Binlerce can aldı. Türk doktor Mehmet Öz, ABD'de katıldığı bir programda virüsten kurtulmanın yollarını anlattı:



YAŞAM TARZI HAZIRLIK

Yeterli uyuyun. Günde en az 7 saat.



Düzenli egzersiz yapın. Gün aşırı yarım saati hedefleyin

Nefes aldığınız havayı geliştirin. Virüs nemli havayı sevmez. Nemlendirici cihaz kullanın. Havadaki parçacıkları emen filtreler kullanın.

Meditasyon yapın. Sessiz bir odada hiçbir şey düşünmeden, gözleriniz kapalı en rahat şeklinizde bir süre oturmak, bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

HİJYEN

El sıkışmayın. El sıkışmak, yumruk tokuşturmaktan 10 misli fazla mikrop nakleder. Baş selamı ile yetinin.

Yüzünüze dokunmayı kaldırın. Coronavirüs çeşitli yüzeylerde 10 gün yaşayabilir. Parmaklar saatte düzinelerce defa ağzınıza, burnunuza, gözlerinize virüs taşıyabilir.



El yıkamanızı üç misline çıkarın. Nüfusumuzun sadece yüzde beşi ellerini su ve sabunla en az 20 saniye yıkıyor. En az yüzde 60 alkol içeren el sularını da kullanabilirsiniz.

Yüzeyleri dezenfekte edin. Silmek yerine dezenfekte eden spreyler kullanın. Yüzey, kurulamadan önce 3 dakika nemli kalsın.

HASTALANIRSANIZ!

Çinko hapı alın. Günde 80 mg.

C vitamini. Günde iki defa 250 mg.

Beta glucan.. Günde 250 mg

Eldeberry (Mürver/ Sambucol) 5 gün 4 defa, (şurup, pastil)

BAĞIŞIKLIK DESTEĞİ

Sebze ve meyve yiyin. Limon, çilek, böğürtlen, kivi gibi lifli gıdalar hemen bütün gerekli vitaminleri içerirler..

D Vitamini.. Günde 1200 ünite.

Grip aşısı yaptırın. Coronavirüs aşısı henüz yok, ama grip aşısı da genel bağışıklığı arttırır.

HAZIRLIK

Evinizde bazı esas şeyler yedekli olsun.

Tuvalet kağıdı. Sabun ve deterjan.

Rafta ve buz dolabında kalmaya dayanıklı yiyecekler.. İki haftalık

Reçeteleriniz el altında olsun.