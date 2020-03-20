Favipiravir ilacı Türkiye'de satılıyor mu? Çin'de yapılan klinik deneylerde Favipiravir'in Corona virüsünde etkili olduğu iddia edildi. Bu açıklamanın ardından Favipiravir etken maddeleri nelerdir sorularına yanıt aranmaya başlandı. Corona virüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları dünya genelinde hız kazanırken Çin'den flaş bir iddia gündeme geldi. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu. Yapılan testlerde ilacın iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirdiği belirtildi. Peki, Favipiravir ilacı Türkiye'de satılıyor mu, fiyatı ne kadar? İşte ilaç hakkında merak edilenler…