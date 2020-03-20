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Koronavirüs ilacı ’de satılıyor mu, fiyatı kaç para?

Koronavirüs vakaları ülkemizde artmaya devam ediyor. Son olarak Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı'' demişti. Vatandaşlar Koronavirüs ilacı ile ilgili gelişmeleri merak ediyor. Favipiravir ilacı 'de satılıyor mu, fiyatı ne kadar? Corona virüsü tüm dünyayı kabus altına almaya devam ederken, ilaç ve aşı çalışmaları da hız kazandı. Corona virüsü ilacı hakkında 'den flaş bir açıklama geldi. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, yapılan klinik deneylerde Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söyledi.

  • Sağlık
  • 20.03.2020 13:00
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:07
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Koronavirüs ilacı Favipiravir Türkiye’de satılıyor mu, fiyatı kaç para?

Favipiravir ilacı Türkiye'de satılıyor mu? Çin'de yapılan klinik deneylerde Favipiravir'in Corona virüsünde etkili olduğu iddia edildi. Bu açıklamanın ardından Favipiravir etken maddeleri nelerdir sorularına yanıt aranmaya başlandı. Corona virüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları dünya genelinde hız kazanırken Çin'den flaş bir iddia gündeme geldi. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu. Yapılan testlerde ilacın iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirdiği belirtildi. Peki, Favipiravir ilacı Türkiye'de satılıyor mu, fiyatı ne kadar? İşte ilaç hakkında merak edilenler…

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