Haberler
Galeri
Magazin
James Bond'un yıldızı Olga Kurylenko da koronavirüse yakalanmıştı! İlk paylaşım geldi
James Bond'un yıldızı Olga Kurylenko da koronavirüse yakalanmıştı! İlk paylaşım geldi
Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarında ortaya çıktıktan sonra hızla tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi yani küresel salgın ilan edilen koronavirüs Çin'den sonra Güney Kore, İtalya, İran'ı da vurdu. Türkiye'de de hastalığın ortaya çıkmasının ardından bir panik havası hakim. Binlerce kişinin canını alan coronavirüsten ünlü isimlerde etkilendi. Başta Tom Hanks ve eşi, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta gibi isimler listenin başında yer alıyor. Son olarak James Bond: Quantum of Solace filminde Bond kızı olarak karşımıza çıkan Olga Kurylenko da koronavirüse yakalanmıştı. Son Umut adlı Türk filminde de oynayan 40 yaşındaki oyuncudan karantina paylaşımı geldi.
16.03.2020 10:52
- Son Güncelleme: 16.03.2020 10:57
Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşuyor. 31 Aralık 2020'de Çin'de açıklanan ilk vakanın üzerinden henüz 73 geçmesine rağmen 100'den fazla ülkede görülen hastalık binlerce can aldı, yüz binlerce insanı etkiledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya genelinde hızla yayılan salgından birçok ünlü isim de etkilendi. Spor dünyasından siyasete, ünlü film yıldızlarından magazin dünyasının ünlü simalarına varana kadar birçok ünlü de koronavirüse yakalandı.
İŞTE KORONAVİRÜSTEN ETKİLENEN ÜNLÜLER...
Olga Kurylenko
2008 yapımı James Bond: Quantum of Solace filminde Camille Montesadlı karakteri canlandıran dünyaca ünlü Olga Kurylenko'nun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
40 yaşındaki oyuncu karantinaya alınmasının ardından Instagram'dan paylaşım yaptı.
Kurylenko yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Test sonuçların pozitif çıktıktan sonra karantinaya alındım. Yaklaşık bir haftadır hastaydım. Yüksek ateş ve halsizlik ana bulgulardı. Kendinize iyi bakın, durum çok ciddi'