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James Bond'un yıldızı Olga Kurylenko da koronavirüse yakalanmıştı! İlk paylaşım geldi

Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarında ortaya çıktıktan sonra hızla tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi yani küresel salgın ilan edilen koronavirüs Çin'den sonra Güney Kore, İtalya, İran'ı da vurdu. Türkiye'de de hastalığın ortaya çıkmasının ardından bir panik havası hakim. Binlerce kişinin canını alan coronavirüsten ünlü isimlerde etkilendi. Başta Tom Hanks ve eşi, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta gibi isimler listenin başında yer alıyor. Son olarak James Bond: Quantum of Solace filminde Bond kızı olarak karşımıza çıkan Olga Kurylenko da koronavirüse yakalanmıştı. Son Umut adlı Türk filminde de oynayan 40 yaşındaki oyuncudan karantina paylaşımı geldi.

16.03.2020 10:52 - Son Güncelleme: 16.03.2020 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





