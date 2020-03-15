Vitamin deposu badem, kolon kanserinden korur. Kansızlığı bitirir. Öksürüğü keser. Cinsel gücü artırır. Diş ve dişeti sağlığını destekler. Kemikleri güçlendirir. Tansiyonu düzenler. Cildi besler. Egzama şikayetlerini azaltır.
Bademle dişler keskin! Bademin faydaları nelerdir?
Vitamin deposu badem, kolon kanserinden korur. Kansızlığı bitirir. Öksürüğü keser. Cinsel gücü artırır. Diş ve dişeti sağlığını destekler. Kemikleri güçlendirir. Tansiyonu düzenler. Cildi besler. Egzama şikayetlerini azaltır.
- Sağlık
- 15.03.2020
- Gazete
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