Koronavirüsten (Kovid-19) en çok hangi yaş grubu etkileniyor? Hangi yaş grubunda ölüm oranı daha yüksek? 15.03.2020 01:14

Dünya genelinde korku salan koronavirüsün en çok hangi yaş aralığındaki vakaları öldürdüğü A Haber ekranlarında konuşuldu. A Haber'de Yaz Boz programında koronavirüsü değerlendiren Bekir Hazar, hazırladığı tabloyla ölümün en çok hangi yaş aralığında olduğunu aktardı.

Cumartesi akşamları Ergün Diler ve Bekir Hazar'ım sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan Yaz Boz programında gündem koronavirüstü. Yaz Boz'da dünyayı etkisi altına alan küresel salgın yeni tip koronavirüs (corona virüs) konuşuldu.

KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM ORANLARI HANGİ YAŞ ARALIĞINDA DAHA FAZLA?

Alanında uzman isimlerin katıldığı programda, dünyada 120'den fazla ülkede görülen ve 5 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün en çok kimleri etkilediği değerlendirildi.

ÖLÜM ORANLARI HANGİ YAŞ ARALIĞINDA FAZLA? HANGİ YAŞ ARALIĞINDA İSE ÖLÜM RİSKİ YOK?

Bekir Hazar canlı yayında yaş gruplarına ait ölüm risklerinin anlatıldığı tabloyu değerlendirdi. İşte koronavirüste ölüm riskinin en fazla olduğu yaş aralığı...