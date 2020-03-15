Koronavirüsle savaşmak için haftada en az iki kez... İşte bağışıklık sistemini güçlendiren besinler!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar virüse karşı nasıl korunabileceklerine dair araştırmalar yapmaya başladı. Uzmanlar vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir diyet uygulandığında bağışıklık sistemi sorunları, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma oranının düştüğünü belirterek, günlük taze meyve ve sebze tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti. haftada en az iki kez balık tüketilmesinin altını çizen doktorlar, balık tüketemeyenler için Omega-3 alımını artırmak amacıyla tüketilmesi gerekenlerin listesini sıraları. İşte bağışıklık sistemini güçlendiren besinler...
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte vatandaşlar hastalıktan nasıl korunacaklarını dair araştırmalar yapmaya başladı. Uzmanlar virüsten korunmanın en önemli yolunun bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçtiğini söylerken Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dengeli beslenmeyen bireylerin enfeksiyon nedeniyle oluşan hastalıklara karşı dirençlerinin daha düşük olduğunu söyledi.
Ayrıca bu kişilerin hastalığa yakalanmaları durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşılabildiğine ve iyileşme süreçlerinin de beslenmesine dikkat eden kişilere göre daha uzun sürebildiğine işaret eden Bölek, "Koronavirüsten korunma tedbirleri arasında hijyen kurallarına uymak en başta geliyor olsa da beslenme ile bağışıklık sistemini güçlendirmek de son derece önemlidir." dedi.
Bölek, "Yapılan bilimsel araştırmalar; vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir diyet uygulandığında bağışıklık sistemi sorunları ve buna bağlı olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarına yakalanma oranının önemli ölçüde düştüğünü göstermektedir. Bu bağlamda günlük taze meyve ve sebze tüketimine mutlaka özen gösterilmelidir." değerlendirmesini yaptı.
"Meyveler iyice yıkanmalı ve mümkünse kabukları soyularak tüketilmelidir. Yeşil salata tüketimine özen gösterilmeli ve bu salatalar bol sirkeli olarak tüketilmelidir. Yine bol sirkeli olarak tüketilecek işkembe ve kelle paça çorbası bağışıklık sisteminin güçlenmesine faydalı olabilir. Avokado, ceviz, soğan ve sarımsak gibi bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış besinler günlük olarak tüketilmelidir."