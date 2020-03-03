Brokoli ve karnabahar içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, bu mucize ikilinin faydalarını sıralıyor:
● İçerdikleri glukozinolat maddesi ile kanser gelişimini önler. Meme, kalın bağırsak ve prostat kanserlerine karşı korur.
● Karaciğeri güçlendirir. Toksinleri temizler.
● Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düşürür.
● Kan şekerini düşürür. Diyabete karşı korr.
● Beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer'ı önler.
● İçerdikleri glukozinolat maddesi ile kanser gelişimini önler. Meme, kalın bağırsak ve prostat kanserlerine karşı korur.
● Karaciğeri güçlendirir. Toksinleri temizler.
● Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düşürür.
● Kan şekerini düşürür. Diyabete karşı korr.
● Beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer'ı önler.
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