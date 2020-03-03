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Brokoli ve karnabahar şifa dağıtıyor

Brokoli ve karnabahar içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde şifa dağıtıyor. Beslenme ve , bu mucize ikilinin faydalarını sıralıyor...

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Muhteşem ikili!
Brokoli ve karnabahar içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, bu mucize ikilinin faydalarını sıralıyor:

İçerdikleri glukozinolat maddesi ile gelişimini önler. Meme, kalın bağırsak ve prostat kanserlerine karşı korur.

Karaciğeri güçlendirir. Toksinleri temizler.

Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düşürür.

Kan şekerini düşürür. Diyabete karşı korr.

Beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer'ı önler.

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