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koronavirüsün ilacı tirşik çorbası dedi sosyal medya inledi

, Coronavirüs için Tirşik çorbası önerdi. Sosyal medya inledi: Bu lahmacuna benzemez. Dr. Murat Kınıkoğlu, "Yumurta kanser yapıyor" dedi. Vatandaş tepki gösterdi: Aman hocam elimizde bir yumurta kaldı.

Doktor bu ne!

Prof. Dr. Canan Karatay, önceki gün " Paçası ve " konferansına katıldı. Tirşik çorbası ile kelle paçanın her türlü gribe ve koronavirüsüne iyi geldiğini vurguladı: Korona'dan korunmak için ev sirkesi, yoğurdu ve turşusu tüketin. Korona'nın gripten farkı yok.

Sosyal medya kullanıcıları, "Karatay'ı Çin'e gönderelim. Virüsle savaşsın" dedi.

TİRŞİK ÇORBASININ YAPILIŞI:
Yarma buğdayı 1 gece önceden ıslatın.
Yılan otlarını yıkadıktan sonra ince ince kıyın.
Islanmış yarmayı ve doğranmış yılan otunu bol su ekleyerek geniş bir tencerede kaynatın.
Buğday piştikten sonra un serpin.
Yarım saat sonra kaşık yardımıyla unu çorbanın üzerinden alın.
Çorbaya su ekleyin ve kaynatmaya başlayın. Yumurta, un ve yoğurdu çırparak terbiyeli yoğurdu hazırlayın.
Kaynayan Çorbaya yoğurdu çırparak azar azar ilave edin. 4-5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.
Üzerine zeytinyağı gezdirerek servis yapın...



Dr. Murat Kınıkoğlu, "Yumurta kanser yapıyor" dedi. Vatandaş tepki gösterdi: Aman hocam elimizde bir yumurta kaldı.

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