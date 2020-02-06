Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Korona diye çıkardılar ama... Koronavirüs'ten nasıl korunulur?
Koronavirüs paniği tüm dünyayı sardı. 12 Aralık tarihin ilk defa Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüsü kısa sürede bölgeye yayıldı ve 28 binin üzerinde insana bulaştı. Toplamda 565 kişinin hayatını kaybettiği salgın ile ilgili tedirginlik her geçen gün artarken, hastalığın tedavisinin bulunması için bilim adamlarının çalışmaları sürüyor. İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr.Canan Karatay'dan, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan öldürücü salgın koronavirüs ile ilgili bomba bir açıklama geldi. Koronavirüs'ten nasıl korunulur? Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay koronavirüs hakkında sözleri çok kouşulacak
Çin'in Wuhan kentinde görülmeye başlanan ve kısa süre içerisinde dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken, gelen son bilgilere göre ölü sayısı 600'e yaklaşırken, 28 bin kişinin üstünde insanda ise hastalık görüldü. Her geçen gün yayılan salgın ile ilgili dünya üzerindeki tedirginlik devam ederken, hastalığın tedavi edilmesi için bilim adamlarının çalışmaları devam ediyor. Sosyal medyada salgının hayvanlardan bulaştığı iddiaları ortaya atılırken, konuyla ilgili uzmanlardan da kesin bir açıklama gelmedi. Öte yandan ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan son dakika açıklaması geldi. Karatay'ın viral bir enfeksiyon olan yeni tip koronavirüsü ile ilgili yaptığı açıklama yine gündem oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, viral bir enfeksiyon olan yeni tip koronavirüsün korkulacak bir şey olmadığını öne sürerek bakın hangi tavsiyelerde bulundu... Karatay, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve firmaların desteğiyle KSÜ'de düzenlenen "Maraş Paçası ve Gastronomisi" konulu konferansta, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesinin "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan ettiği, Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs salgınının yanı sıra doğru ve dengeli beslenme konularında bilgiler verdi.