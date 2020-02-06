Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Korona diye çıkardılar ama... Koronavirüs'ten nasıl korunulur?

Çin'in Wuhan kentinde görülmeye başlanan ve kısa süre içerisinde dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken, gelen son bilgilere göre ölü sayısı 600'e yaklaşırken, 28 bin kişinin üstünde insanda ise hastalık görüldü. Her geçen gün yayılan salgın ile ilgili dünya üzerindeki tedirginlik devam ederken, hastalığın tedavi edilmesi için bilim adamlarının çalışmaları devam ediyor. Sosyal medyada salgının hayvanlardan bulaştığı iddiaları ortaya atılırken, konuyla ilgili uzmanlardan da kesin bir açıklama gelmedi. Öte yandan ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan son dakika açıklaması geldi. Karatay'ın viral bir enfeksiyon olan yeni tip koronavirüsü ile ilgili yaptığı açıklama yine gündem oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…