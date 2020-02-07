Canan Karatay yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Kelle paça içmek yararlı mı zararlı mı?
Canan Karatay kelle paça hakkında yaptığı açıklamalarla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr.Canan Karatay, koronavirüsü önlemek için kelle paça ve tirşik çorbası içilmesi yönünde açıklamalarda bulundu. Ancak kelle paçayı sabah akşam gibi bol bol tüketmek gerektiğini söyleyen Canan Karatay, meslektaşları tarafından tepki aldı. Peki, koronavirüsün çaresi kelle paça mı? Kelle paça içmek yararlı mı zararlı mı? "Koronavirüsü önlemek için sabah akşam kelle paça için" açıklamasıyla yeni tartışmanın fitilini ateşleyen Canan Karatay'ın sözlerine uzmanlar, gereğinden fazla tüketilmesi halinde kelle paçanın çeşitli hastalıklara neden olacağını belirterek karşı çıktı.
"SABAH AKŞAM KELLE PAÇA YEYİN!"
Beslenme ile ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, kelle paça için, "O kadar süperdir ki bizim gibi bütün yaşlıların ağrılarını giderir. Diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı. Kışın hastalıkları önler. Koronavirüsü önler. Koronavirüsü ve diğer, bütün virüsler aynıdır zaten. Farklı bir virüs değil. Mangalda kül bırakmıyorlar ama vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman hiçbir virüs hastalandırmaz sizi. Onun için sabah akşam kelle paçayı yemeyi ihmal etmeyiniz" şeklinde bir açıklama yaptı.
"KALP KRİZLERİNE DAVETİYE ÇIKARIR"
Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu (Kalp ve damar cerrahisi uzmanı): Kelle paçanın virüslere karşı koruma sağladığına dair bilimsel bir dayanak yok. İkincisi, sık sık tüketilmesinin bir faydası da yok. Sürekli kelle paça yemek gereksiz yere vücuda yağ alınımına neden olur. Kan yağlarının yükselmesi her türlü kalp hastalığının ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Örnek vermek gerekirse kalp krizlerine davetiye çıkarır. Zaman zaman kelle paça yenilebilir. Ancak gripten veya virüsten korunmak için sabah akşam kelle paça yemenin bir faydası yok. Virüslerden korunmanın en sağlıklı yolu bol bol vitamin ve antioksidan almaktan geçer.
GENEL TANIMLAMA DOĞRU DEĞİL
Prof. Dr. Oğuz Özyaral (Koruyucu sağlık uzmanı): Kelle paçanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği doğrudur. Birçok hastalığa iyi gelir. Ancak sabah akşam kelle paça yemeniz sizi hastalıklara karşı korumaz. Bilimsel olarak bir şeyi beyan ederken genel tanımlama yapmak doğru değildir. Bir şeyi önerirken karşımızdakinin sağlık durumunu bilmemiz lazım. Sağlıklı bir bireye önerebileceklerimizi sağlık sorunları olan birine öneremeyiz. Örneğin ben 60 yaşında bir birey olarak sabah akşam kelle paça yememeliyim.