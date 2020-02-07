Canan Karatay yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Kelle paça içmek yararlı mı zararlı mı?

"SABAH AKŞAM KELLE PAÇA YEYİN!"

Beslenme ile ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, kelle paça için, "O kadar süperdir ki bizim gibi bütün yaşlıların ağrılarını giderir. Diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı. Kışın hastalıkları önler. Koronavirüsü önler. Koronavirüsü ve diğer, bütün virüsler aynıdır zaten. Farklı bir virüs değil. Mangalda kül bırakmıyorlar ama vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman hiçbir virüs hastalandırmaz sizi. Onun için sabah akşam kelle paçayı yemeyi ihmal etmeyiniz" şeklinde bir açıklama yaptı.