Tüm kronik hastalıkların temelinde, beslenme alışkanlıkları yatıyor. Araştırmalar, yediden yetmişe herkeste ortaya çıkan fazla kilo sorununun diyabetten kaynaklandığını gösteriyor. Kanalı Nefrolog Dr. Jason Fung, sağlıklı ve uzun bir ömür için düşük karbonhidratlı ve yüksek yağlı beslenmek gerektiğini belirtiyor.
ŞEKERDEN UZAK DURUN
Obezitenin hormonlardan kaynaklanan bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Fung, obezite ile mücadeleye değiniyor. Öncelikle şeker tüketiminin azaltılması gerektiğini vurguluyor. İnsülin üretimini artıran şeker uzun vadede kilo problemine yol açıyor. Bu nedenle aşırı tüketiminde obezite riski de artıyor. Dr. Fung, kilo alımını önlemede 4 önemli adımı açıklıyor...
KAHVALTIYI ES GEÇMEYİN
YULAF EZMESİ: İçeriğindeki lif ile kan şekerini dengeler. Gün boyu tokluk sağlar. YEŞİL ÇAY: Uyarıcı ve yağ yakıcı etkiye sahiptir. KEMİK SUYU: Geleneksel bir lezzet olan kemik suyuna, sebzeler, otlar ve baharatlar da eklenebilir. Sırrı, kaynama süresinde gizlidir. Mutlaka 48 saate kadar kaynatılıp tüketilmesi önerilir.
KEÇİ SÜTÜYLE BARIŞIN
ZEYTİNYAĞI: Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Kalbi korur.
CEVİZ: Doğal lif deposudur. İçerdiği Omega-3 sayesinde kalp sağlığını destekler.
SÜT ÜRÜNLERİ: Süt, yoğurt ve peynir diyabet riskini azaltır. Koyun ve keçi sütü dahil tüm sütler sağlıklıdır.
AVOKADO: Lif içerir. Bağışıklığı güçlendirir.
YEŞİL MERCİMEĞİN GÜCÜ
Kurubaklagiller, içerdiği lif sayesinde kan şekerindeki dengelenmeleri önler. Kinoa ve Chia tohumları, diyabeti engeller. Kuru fasulye, yeşil mercimek ve börülce obeziteye karşı korur.
TEREYAĞI YİYİN
Uzun bir ömre sahip olmak için karbonhidratlardan ziyade sağlıklı yağların tüketilmesi gerekiyor. Her öğüne lezzet katan bu yağlar, kan şekerindeki dengelenmeleri önlüyor. İnsülin uyarılmasına karşı koruyor. Zeytinyağı, tereyağı ve Hindistancevizi yağı hastalıklardan koruyucu etki gösteriyor.
DR. JASON FUNG - SAĞLIK MUTFAKTA BAŞLAR
YARIN: KISIRLIK
ŞEKERDEN UZAK DURUN
Obezitenin hormonlardan kaynaklanan bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Fung, obezite ile mücadeleye değiniyor. Öncelikle şeker tüketiminin azaltılması gerektiğini vurguluyor. İnsülin üretimini artıran şeker uzun vadede kilo problemine yol açıyor. Bu nedenle aşırı tüketiminde obezite riski de artıyor. Dr. Fung, kilo alımını önlemede 4 önemli adımı açıklıyor...
KAHVALTIYI ES GEÇMEYİN
YULAF EZMESİ: İçeriğindeki lif ile kan şekerini dengeler. Gün boyu tokluk sağlar. YEŞİL ÇAY: Uyarıcı ve yağ yakıcı etkiye sahiptir. KEMİK SUYU: Geleneksel bir lezzet olan kemik suyuna, sebzeler, otlar ve baharatlar da eklenebilir. Sırrı, kaynama süresinde gizlidir. Mutlaka 48 saate kadar kaynatılıp tüketilmesi önerilir.
KEÇİ SÜTÜYLE BARIŞIN
ZEYTİNYAĞI: Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Kalbi korur.
CEVİZ: Doğal lif deposudur. İçerdiği Omega-3 sayesinde kalp sağlığını destekler.
SÜT ÜRÜNLERİ: Süt, yoğurt ve peynir diyabet riskini azaltır. Koyun ve keçi sütü dahil tüm sütler sağlıklıdır.
AVOKADO: Lif içerir. Bağışıklığı güçlendirir.
YEŞİL MERCİMEĞİN GÜCÜ
Kurubaklagiller, içerdiği lif sayesinde kan şekerindeki dengelenmeleri önler. Kinoa ve Chia tohumları, diyabeti engeller. Kuru fasulye, yeşil mercimek ve börülce obeziteye karşı korur.
TEREYAĞI YİYİN
Uzun bir ömre sahip olmak için karbonhidratlardan ziyade sağlıklı yağların tüketilmesi gerekiyor. Her öğüne lezzet katan bu yağlar, kan şekerindeki dengelenmeleri önlüyor. İnsülin uyarılmasına karşı koruyor. Zeytinyağı, tereyağı ve Hindistancevizi yağı hastalıklardan koruyucu etki gösteriyor.
DR. JASON FUNG - SAĞLIK MUTFAKTA BAŞLAR
YARIN: KISIRLIK
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