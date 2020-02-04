Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında "4 Şubat #DünyaKanserGünü vesilesiyle, kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma Allah'tan acil şifalar diliyorum. Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Erdoğan, paylaşımında "4 Şubat #DünyaKanserGünü vesilesiyle, kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma Allah'tan acil şifalar diliyorum. Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
4 Şubat #DünyaKanserGünü vesilesiyle, kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma Allah'tan acil şifalar diliyorum. Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 4, 2020
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