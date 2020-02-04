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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 18:00

Başkan Erdoğan'dan Dünya Günü mesajı

Başkan Erdoğan, 4 Şubat Dünya Günü vesilesiyle bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma Allah'tan acil şifalar diliyorum. Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü mesajı
Başkan , 4 Şubat Dünya Günü vesilesiyle sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "4 Şubat #DünyaKanserGünü vesilesiyle, kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma Allah'tan acil şifalar diliyorum. Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.


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