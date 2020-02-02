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Kansızlığın çaresi 10’da! İşte kansızlığı bitiren besinler...

Demir eksikliği, ülkemizde özellikle kadınlar ve çocuklarda sık görülüyor. Beslenme ve , kansızlığı bitiren 10 besini sıralıyor...

Kansızlığın çaresi 10’da
Demir eksikliği, ülkemizde özellikle kadınlar ve çocuklarda sık görülüyor. Beslenme ve , kansızlığı bitiren 10 besini sıralıyor:

Kabak çekirdeği: Günde 1 avuç tüketmek kansızlığı bitirir.

Kırmızı et: 100 gramı 2.7 mg demir içerir. Ancak haftada 350-500 gramdan fazla tüketmemek gerekir.

Kuru meyveler: Kuru üzüm, fındık ve ceviz günlük demir ihtiyacını karşılar.

Yumurta: Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır. Demir deposudur.

Kuru baklagiller: Mercimek, nohut, fasulye, börülce bolca demir içerir.

Karaciğer: En önemli demir kaynağıdır. Kan yapar.

Beyaz et: Kansızlığı önler.

Ispanak: Pişmişi daha fazla demir içerir.

Pekmez: Kan yapar.

Tahin: Kalbi korur. verir. Günde 1-2 kaşık yemek kansızlığı bitirir.

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