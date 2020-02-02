Kansızlığın çaresi 10’da! İşte kansızlığı bitiren besinler...

Demir eksikliği, ülkemizde özellikle kadınlar ve çocuklarda sık görülüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, kansızlığı bitiren 10 besini sıralıyor:
Kabak çekirdeği: Günde 1 avuç tüketmek kansızlığı bitirir.
Kırmızı et: 100 gramı 2.7 mg demir içerir. Ancak haftada 350-500 gramdan fazla tüketmemek gerekir.
Kuru meyveler: Kuru üzüm, fındık ve ceviz günlük demir ihtiyacını karşılar.
Yumurta: Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır. Demir deposudur.
Kuru baklagiller: Mercimek, nohut, fasulye, börülce bolca demir içerir.
Karaciğer: En önemli demir kaynağıdır. Kan yapar.
Beyaz et: Kansızlığı önler.
Ispanak: Pişmişi daha fazla demir içerir.
Pekmez: Kan yapar.
Tahin: Kalbi korur. Enerji verir. Günde 1-2 kaşık yemek kansızlığı bitirir.
Kabak çekirdeği: Günde 1 avuç tüketmek kansızlığı bitirir.
Kırmızı et: 100 gramı 2.7 mg demir içerir. Ancak haftada 350-500 gramdan fazla tüketmemek gerekir.
Kuru meyveler: Kuru üzüm, fındık ve ceviz günlük demir ihtiyacını karşılar.
Yumurta: Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır. Demir deposudur.
Kuru baklagiller: Mercimek, nohut, fasulye, börülce bolca demir içerir.
Karaciğer: En önemli demir kaynağıdır. Kan yapar.
Beyaz et: Kansızlığı önler.
Ispanak: Pişmişi daha fazla demir içerir.
Pekmez: Kan yapar.
Tahin: Kalbi korur. Enerji verir. Günde 1-2 kaşık yemek kansızlığı bitirir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.