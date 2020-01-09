Saleple içiniz ısınsın

Havaların hızla soğuduğu şu günlerde, vücut ısısı da düşüyor. Diyetisyen Cansu Arslan, vücudu sıcak tutmak için kahvaltıda yumurtayı bol yeşillik ve karabiberle tüketmek gerektiğini söylüyor. "Karabiberin içerisindeki 'piperin' maddesi vücut sıcaklığını arttırır" diyor. Salebin de sütle birleşince iyi bir protein, kalsiyum kaynağı olduğuna değiniyor. Üzerine toz tarçın serpilen salep, hastalıklara karşı koruma sağlıyor.
- Sağlık
- 09.01.2020
- Gazete
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