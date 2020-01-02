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tansiyonu tedavi edilmezse körlüğe neden oluyor | A'dan Z'ye

Sinsi ilerleyen tansiyonu, 35 yaşından sonra görülüyor. Tedavi edilmediğinde körlüğe neden oluyor. Uzmanlar, düzenli kontrolün önemine dikkat çekiyor.



İlerleyen yaş, gözlere de zarar veriyor. Katarakt, sarı nokta, göz tansiyonu ve yakın görme problemi, 40'lı yaşlardan sonra sık görülüyor. TAKVİM, göz hastalıklarıyla ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanlarına soruyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, yazı dizisinin ilk gününde körlüğe kadar giden göz tansiyonu hakkında bilgiler veriyor.

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