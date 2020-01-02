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Bilim insanlarından mucizevi keşif! Meme kanseri saniyeler içerisinde keşfedilecek

Kanser dünya çapında kalp ve damar hastalıklarından sonra en sık ölüme yol açan hastalık. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası kanser araştırmalarını yürüttüğü GLOBOCAN adlı projenin verilerine göre; geçtiğimiz yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı kondu ve bu hastalıktan ölen hasta sayısı 9,5 milyonu aştı. En sık karşılaşılan kanser çeşitlerinden biri de meme kanseri. Erken teşhisin büyük önem taşıdığı meme kanseri için hayat kurtaracak bir keşif yapıldı.

02.01.2020 13:59 - Son Güncelleme: 02.01.2020 14:03
Bilim insanlarından mucizevi keşif! Meme kanseri saniyeler içerisinde keşfedilecek

Google'ın sağlık araştırmaları birimi Google Health ve İngiltere'deki Imperial College'ın geliştirdiği bir yapay zeka programı, meme kanserini doktorlardan daha iyi teşhis etti.

Program, altı doktor tarafından 29 bin kadının mamografi filmleri temel alınarak hazırlandı.

Bilim insanlarından mucizevi keşif! Meme kanseri saniyeler içerisinde keşfedilecek

Sonuçları bilim dergisi Nature'da yayımlanan araştırmaya göre, geliştirilen algoritma, filmleri iki doktorun birden incelemesi kadar iyi sonuçlar verdi.

Yapay zeka, mamografi filmlerini bir radyoloğun okuduğu vakaların yüzde 2,7'sinde kanserin atlandığını tespit etti.

Bilim insanlarından mucizevi keşif! Meme kanseri saniyeler içerisinde keşfedilecek

Vakaların yüzde 1,2'sinde ise meme kanseri teşhisi konulan kadınların aslında hasta olmadıkları belirlendi. Araştırma, yapay zekanın kadınların sağlık kayıtlarına erişimi olmadan yapıldı.

Bilim insanlarından mucizevi keşif! Meme kanseri saniyeler içerisinde keşfedilecek

BİRKAÇ SANİYE İÇERİSİNDE SONUÇ

Mamografi filmlerini birkaç saniyede değerlendirebilen programın, meme kanserinde doğru teşhis oranını artırıp her durumda son kararı verecek olan radyologların yükünü hafifletebileceği belirtiliyor.

Bilim insanlarından mucizevi keşif! Meme kanseri saniyeler içerisinde keşfedilecek

Meme kanseri, kadınlarda kalp hastalıklarından sonra ikinci büyük ölüm nedeni. Fakat erken teşhis ve tedavi sonucu büyük oranda değiştirebiliyor.

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