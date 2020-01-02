Bilim insanlarından mucizevi keşif! Meme kanseri saniyeler içerisinde keşfedilecek

Kanser dünya çapında kalp ve damar hastalıklarından sonra en sık ölüme yol açan hastalık. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası kanser araştırmalarını yürüttüğü GLOBOCAN adlı projenin verilerine göre; geçtiğimiz yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı kondu ve bu hastalıktan ölen hasta sayısı 9,5 milyonu aştı. En sık karşılaşılan kanser çeşitlerinden biri de meme kanseri. Erken teşhisin büyük önem taşıdığı meme kanseri için hayat kurtaracak bir keşif yapıldı.

02.01.2020 13:59 - Son Güncelleme: 02.01.2020 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





