Mesele zayıflamak olunca, herkesin aklına yeni diyet trendleri geliyor. Bu diyetlerde de düşük karbonhidrat, yüksek proteinli beslenme planları dikkat çekiyor. Ancak ketojenik diyet, bunların hepsinden farklı bir özellik taşıyor. Günlük kalorinin yüzde 90'ını yağdan karşılamayı hedefliyor. İlk önceleri sara krizlerini tedavi etmek için hazırlanan bu diyet türü; etkin kilo kaybı sağlaması sebebiyle zayıflamak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Harvardlı İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı, Obezite Doktoru Özgür Niflioğlu, yanlış diyetin neden olduğu risklere değiniyor.
O KADAR KOLAY DEĞİL!
Ketojenik diyet, vücudu enerji üretebilmesi için farklı bir yakıt türünü kullanmaya zorluyor. Karbonhidratlardan (tahıllar, baklagiller, sebzeler ve meyveler gibi) gelen şekeri (glikoz) kullanmak yerine; depolanmış yağların karaciğerde metabolize edilmesi sonucunda açığa çıkan ketonu yakıt olarak kullanmayı hedefliyor. Bu diyette günde 20 ila 50 gram arasında karbonhidrat tüketmek gerekiyor. Orta büyüklükte bir muzun 27 gram karbonhidrata sahip olduğunu hatırlatmakta fayda bulunuyor.
KARACİĞERİ YORMAYIN
Her diyette olduğu gibi ketojenik diyette de birtakım riskler bulunuyor. Ancak bu konuda, tıp dünyası ikiye ayrılıyor. Örneğin bir grup bilim insanı ketojenik diyetin kalp damar hastalığını önlediğini savunuyor. Ancak tek tip beslenme, kimi zaman bazı besinlerin vücudumuza alınmasını azaltıyor. Bu noktada ketojenik diyet sebebiyle selenyum, magnezyum, fosfor, B ve C vitamini eksiklikleri görülebiliyor. Ayrıca ketojenik diyet karaciğeri yorabiliyor ve kabızlık problemlerine yol açabiliyor.
NELER YEMELİ?
Ketojenik diyet yapanların her öğünde yağ tüketmesi gerekiyor. Bu yağın, margarin değil özellikle fındık, badem, ceviz, avokado ve zeytinyağı gibi sağlıklı doymamış yağları içeren besinler olması önem taşıyor. Hurma, Hindistan cevizi, tereyağı ve kakao yağı gibi doymuş yağların tüketimi tavsiye edilse de, Dr. Niflioğlu doymuş yağlardan mümkün olduğunca uzak durulmasını öneriyor. Bunların yanı sıra lahana, pazı, ıspanak, karnabahar, brokoli ve soğan da tüketilebiliyor...
YÜZYILIN HASTALIĞI FAZLA KİLO - İÇ HASTALIKLARI VE FİTOTERAPİ UZMANI DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU
YARIN: BAĞIRSAKLARIN ROLÜ
O KADAR KOLAY DEĞİL!
Ketojenik diyet, vücudu enerji üretebilmesi için farklı bir yakıt türünü kullanmaya zorluyor. Karbonhidratlardan (tahıllar, baklagiller, sebzeler ve meyveler gibi) gelen şekeri (glikoz) kullanmak yerine; depolanmış yağların karaciğerde metabolize edilmesi sonucunda açığa çıkan ketonu yakıt olarak kullanmayı hedefliyor. Bu diyette günde 20 ila 50 gram arasında karbonhidrat tüketmek gerekiyor. Orta büyüklükte bir muzun 27 gram karbonhidrata sahip olduğunu hatırlatmakta fayda bulunuyor.
KARACİĞERİ YORMAYIN
Her diyette olduğu gibi ketojenik diyette de birtakım riskler bulunuyor. Ancak bu konuda, tıp dünyası ikiye ayrılıyor. Örneğin bir grup bilim insanı ketojenik diyetin kalp damar hastalığını önlediğini savunuyor. Ancak tek tip beslenme, kimi zaman bazı besinlerin vücudumuza alınmasını azaltıyor. Bu noktada ketojenik diyet sebebiyle selenyum, magnezyum, fosfor, B ve C vitamini eksiklikleri görülebiliyor. Ayrıca ketojenik diyet karaciğeri yorabiliyor ve kabızlık problemlerine yol açabiliyor.
NELER YEMELİ?
Ketojenik diyet yapanların her öğünde yağ tüketmesi gerekiyor. Bu yağın, margarin değil özellikle fındık, badem, ceviz, avokado ve zeytinyağı gibi sağlıklı doymamış yağları içeren besinler olması önem taşıyor. Hurma, Hindistan cevizi, tereyağı ve kakao yağı gibi doymuş yağların tüketimi tavsiye edilse de, Dr. Niflioğlu doymuş yağlardan mümkün olduğunca uzak durulmasını öneriyor. Bunların yanı sıra lahana, pazı, ıspanak, karnabahar, brokoli ve soğan da tüketilebiliyor...
YÜZYILIN HASTALIĞI FAZLA KİLO - İÇ HASTALIKLARI VE FİTOTERAPİ UZMANI DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU
YARIN: BAĞIRSAKLARIN ROLÜ
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