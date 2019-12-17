Kalitesiz beslenme göbeği büyütür! Obezite neden olur, tedavi yöntemleri nelerdir?

Tansiyon, kolesterol, romatizma, obezite, kanser ve Alzheimer... İsimleriyle tanıdık gelen bu hastalıkların tedavileri, bir o kadar kafa karıştırıyor. Harvard'lı İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı, Obezite Doktoru Özgür Niflioğlu, çağın hastalıklarına bambaşka bir bakış açısı getiriyor. Fazla kilo probleminin nedenleri, hayatımıza getirdiği olumsuzluklar ve tedavi yöntemleri hakkında TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor...
'MODERN' SALGIN
Tüm hastalıkların temelinde, aslında ne yediğimiz yatıyor. Günümüzde yediden yetmişe herkesi etkileyen bir hal alan obezite yani fazla kilo rahatsızlığı, başka hastalıklara da zemin hazırlıyor. Geçmişte açlıkla, daha sonrasında salgın hastalıklarla mücadele eden insanoğlu, şimdi 'fazla kiloyla' savaşıyor.
NEDENİ KALİTESİZ BESLENME
Kalitesiz beslenmenin bir sonucu olan obezite, günümüzde kanserden diyabete, akciğer rahatsızlıklarından kalp hastalıklarına kadar pek çok sağlık sorununun temelinde yatıyor. Ülkemizde obezite, çocukluk çağından itibaren görülüyor. İlköğretim çağındaki her dört çocuktan birinde kilo fazlalığı bulunuyor.
NASIL OLUŞUR?
Obezite, vücutta sağlığı bozacak derecede aşırı ve anormal yağ birikmesi olarak adlandırılıyor. Erkeklerin vücutlarının yüzde 15-20'si, kadınların ise yüzde 20-25'i yağdan oluşuyor. Bu oranların yükselmesi halinde obezite ortaya çıkıyor.
KADINLAR DİKKAT 80'İ GEÇMESİN
Bel ölçüsü de obeziteyle ilgili bilgi veriyor. Erkeklerde bel çevresinin 94 santimi geçmesi riski artırıyor. 102 santimi geçmesi de yüksek risk olarak değerlendiriliyor. Kadınlarda 80 santimi geçmesi risk olarak kabul ediliyor.
KİMLER OBEZ KİMLER KİLOLU?
Obezite tanısında Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ölçümü kullanılıyor. Vücut ağırlığının metre cinsinden karesi alınıyor ve boy ölçüsüne bölünerek VKİ hesaplanıyor. VKİ, 30 kg/m2 fazla olanlara obez, az olanlara fazla kilolu deniyor.
DEĞER ARALIĞI:
18,5 kg/m2 altında: Zayıf
18,5-24,9 kg/m2: Normal kilolu
25-30 kg/m2: Fazla kilolu
30-35 kg/m2: Tip 1 obez
35-40 kg/m2: Tip 2 obez
40 kg/m2 ve üzerinde olanlar: Morbid obez (İleri derecede obez)
50 kg/m2 ve üzeri: Süper obez 60 kg/m2 ve üzeri: Süper süper obez
YÜZYILIN HASTALIĞI FAZLA KİLO - İÇ HASTALIKLARI VE FİTOTERAPİ UZMANI DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU
YARIN: NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR
'MODERN' SALGIN
Tüm hastalıkların temelinde, aslında ne yediğimiz yatıyor. Günümüzde yediden yetmişe herkesi etkileyen bir hal alan obezite yani fazla kilo rahatsızlığı, başka hastalıklara da zemin hazırlıyor. Geçmişte açlıkla, daha sonrasında salgın hastalıklarla mücadele eden insanoğlu, şimdi 'fazla kiloyla' savaşıyor.
NEDENİ KALİTESİZ BESLENME
Kalitesiz beslenmenin bir sonucu olan obezite, günümüzde kanserden diyabete, akciğer rahatsızlıklarından kalp hastalıklarına kadar pek çok sağlık sorununun temelinde yatıyor. Ülkemizde obezite, çocukluk çağından itibaren görülüyor. İlköğretim çağındaki her dört çocuktan birinde kilo fazlalığı bulunuyor.
NASIL OLUŞUR?
Obezite, vücutta sağlığı bozacak derecede aşırı ve anormal yağ birikmesi olarak adlandırılıyor. Erkeklerin vücutlarının yüzde 15-20'si, kadınların ise yüzde 20-25'i yağdan oluşuyor. Bu oranların yükselmesi halinde obezite ortaya çıkıyor.
KADINLAR DİKKAT 80'İ GEÇMESİN
Bel ölçüsü de obeziteyle ilgili bilgi veriyor. Erkeklerde bel çevresinin 94 santimi geçmesi riski artırıyor. 102 santimi geçmesi de yüksek risk olarak değerlendiriliyor. Kadınlarda 80 santimi geçmesi risk olarak kabul ediliyor.
KİMLER OBEZ KİMLER KİLOLU?
Obezite tanısında Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ölçümü kullanılıyor. Vücut ağırlığının metre cinsinden karesi alınıyor ve boy ölçüsüne bölünerek VKİ hesaplanıyor. VKİ, 30 kg/m2 fazla olanlara obez, az olanlara fazla kilolu deniyor.
DEĞER ARALIĞI:
18,5 kg/m2 altında: Zayıf
18,5-24,9 kg/m2: Normal kilolu
25-30 kg/m2: Fazla kilolu
30-35 kg/m2: Tip 1 obez
35-40 kg/m2: Tip 2 obez
40 kg/m2 ve üzerinde olanlar: Morbid obez (İleri derecede obez)
50 kg/m2 ve üzeri: Süper obez 60 kg/m2 ve üzeri: Süper süper obez
YÜZYILIN HASTALIĞI FAZLA KİLO - İÇ HASTALIKLARI VE FİTOTERAPİ UZMANI DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU
YARIN: NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR
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