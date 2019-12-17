Kalitesiz beslenme göbeği büyütür! Obezite neden olur, tedavi yöntemleri nelerdir?

OBEZ

FİTOTERAPİ

NİFLİOĞLU

kolesterol, romatizma, obezite, kanser ve Alzheimer... İsimleriyle tanıdık gelen bu hastalıkların tedavileri, bir o kadar kafa karıştırıyor.çağın hastalıklarına bambaşka bir bakış açısı getiriyor. Fazla kilo probleminin nedenleri, hayatımıza getirdiği olumsuzluklar ve tedavi yöntemleri hakkındaokuyucularını bilgilendiriyor...Tüm hastalıkların temelinde, aslında ne yediğimiz yatıyor. Günümüzde yediden yetmişe herkesi etkileyen bir hal alan obezite yani fazla kilo rahatsızlığı, başka hastalıklara da zemin hazırlıyor. Geçmişte açlıkla, daha sonrasında salgın hastalıklarla mücadele eden insanoğlu, şimdisavaşıyor.Kalitesiz beslenmenin bir sonucu olangünümüzde kanserden diyabete, akciğer rahatsızlıklarından kalp hastalıklarına kadar pek çok sağlık sorununun temelinde yatıyor. Ülkemizde obezite, çocukluk çağından itibaren görülüyor. İlköğretim çağındaki her dört çocuktan birinde kilo fazlalığı bulunuyor.vücutta sağlığı bozacak derecede aşırı ve anormal yağ birikmesi olarak adlandırılıyor. Erkeklerin vücutlarının yüzde 15-20'si, kadınların ise yüzde 20-25'i yağdan oluşuyor. Bu oranların yükselmesi halinde obezite ortaya çıkıyor.ölçüsü de obeziteyle ilgili bilgi veriyor. Erkeklerde bel çevresinin 94 santimi geçmesi riski artırıyor. 102 santimi geçmesi de yüksek risk olarak değerlendiriliyor. Kadınlarda 80 santimi geçmesi risk olarak kabul ediliyor.tanısında Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ölçümü kullanılıyor. Vücut ağırlığının metre cinsinden karesi alınıyor ve boy ölçüsüne bölünerek VKİ hesaplanıyor. VKİ, 30 kg/m2 fazla olanlara obez, az olanlara fazla kilolu deniyor.18,5 kg/m2 altında: Zayıf18,5-24,9 kg/m2: Normal kilolu25-30 kg/m2: Fazla kilolu30-35 kg/m2: Tip 1 obez35-40 kg/m2: Tip 2 obez40 kg/m2 ve üzerinde olanlar: Morbid obez (İleri derecede obez)50 kg/m2 ve üzeri: Süper obez 60 kg/m2 ve üzeri: Süper süper obez