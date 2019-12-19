Dar gelen pantolonlar, tişörtten fışkıran göbek ve hareketlerde kısıtlanma... Tüm bunlar, kilonun hayatımıza kattığı olumsuzluklardan birkaçını oluşturuyor. Kilosundan memnun olmayanların zayıflamak için yaptığı yanlış diyetler, başarısızlıkla sonuçlanıyor. Şişmanlığa ve obeziteye savaş açan Harvard'lı İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı, Obezite Doktoru Özgür Niflioğlu, doğru kilo vermenin şifrelerini açıklıyor. Dr. Özgür Niflioğlu, az yemek yemenin, aç gezmenin ve çok hareket ederek bedeni tüketmenin zayıflatmadığını vurguluyor. Kişiye uygun olmayan diyetler, üç-beş kilo verdirip ilerleyen süreçte 10-15 kilo geri aldırıyor.
YANLIŞ BİLİYORUZ!
Yapılan pek çok araştırma, kalori kısıtlayıcı diyetlerin ilave kilo aldırdığını gösteriyor. Hal böyleyken aç karnına gezip kilo vermeyi beklemek, yalnızca bir hayal olarak kalıyor. İnsanların yıllarca kalori kısıtlayıcı diyetler 'zayıflatır' denilerek kandırıldığını söyleyen Dr. Niflioğlu, fit bir vücuda sahip olmanın perde arkasını açıklıyor. "Modern çağ insanı yemek yemedikçe kilo aldı. Kilo aldıkça yememeye çalıştı ve daha çok kilo aldı" diyor.
AÇ KALDIĞINIZDA NE OLUR?
Kişi zayıflamak için yemeğini azalttıkça metabolizması yavaşlıyor. Vücut gıdasız kaldıkça harcanan enerji miktarı da azalıyor. Bir süre sonra vücut bu duruma dayanamıyor ve beynin salgıladığı bazı hormonlar vasıtasıyla yağ hücrelerine yenilen içilen ne varsa yağ olarak depolaması emrediliyor. İşte bu noktadan itibaren içilen su bile vücutta yağa dönüşüyor. Sonuç olarak yapılan tüm diyetler, daha fazla kilo almamıza yol açıyor.
YEMEĞİ ERKEN SAATTE YİYİN
Gece yemek yemek, obezite riskini artırıyor. Tüm öğünlerini sabah 7 ile öğleden sonra 3 arasında sıkıştıranların, daha sağlıklı olduğu biliniyor. Araştırmalar, erken vakitte yemek yiyenlerin daha az acıktığı ve daha az yemeye başlamış olduklarını gösteriyor.
NE YAPMALIYIZ?
Kilo vermek için Ege usulü beslenmek gerekiyor. Sebze tüketimi arttıkça, obezite riski azalıyor. Haftada iki gün ek yemek gerekiyor. Burada kilit rolü zeytinyağı oluşturuyor. Ne kadar çok zeytinyağı o kadar çok sağlık anlamına geliyor.
YÜZYILIN HASTALIĞI FAZLA KİLO - İÇ HASTALIKLARI VE FİTOTERAPİ UZMANI DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU
YARIN: DİYETİN VÜCUDA ZARARI
YANLIŞ BİLİYORUZ!
Yapılan pek çok araştırma, kalori kısıtlayıcı diyetlerin ilave kilo aldırdığını gösteriyor. Hal böyleyken aç karnına gezip kilo vermeyi beklemek, yalnızca bir hayal olarak kalıyor. İnsanların yıllarca kalori kısıtlayıcı diyetler 'zayıflatır' denilerek kandırıldığını söyleyen Dr. Niflioğlu, fit bir vücuda sahip olmanın perde arkasını açıklıyor. "Modern çağ insanı yemek yemedikçe kilo aldı. Kilo aldıkça yememeye çalıştı ve daha çok kilo aldı" diyor.
AÇ KALDIĞINIZDA NE OLUR?
Kişi zayıflamak için yemeğini azalttıkça metabolizması yavaşlıyor. Vücut gıdasız kaldıkça harcanan enerji miktarı da azalıyor. Bir süre sonra vücut bu duruma dayanamıyor ve beynin salgıladığı bazı hormonlar vasıtasıyla yağ hücrelerine yenilen içilen ne varsa yağ olarak depolaması emrediliyor. İşte bu noktadan itibaren içilen su bile vücutta yağa dönüşüyor. Sonuç olarak yapılan tüm diyetler, daha fazla kilo almamıza yol açıyor.
YEMEĞİ ERKEN SAATTE YİYİN
Gece yemek yemek, obezite riskini artırıyor. Tüm öğünlerini sabah 7 ile öğleden sonra 3 arasında sıkıştıranların, daha sağlıklı olduğu biliniyor. Araştırmalar, erken vakitte yemek yiyenlerin daha az acıktığı ve daha az yemeye başlamış olduklarını gösteriyor.
NE YAPMALIYIZ?
Kilo vermek için Ege usulü beslenmek gerekiyor. Sebze tüketimi arttıkça, obezite riski azalıyor. Haftada iki gün ek yemek gerekiyor. Burada kilit rolü zeytinyağı oluşturuyor. Ne kadar çok zeytinyağı o kadar çok sağlık anlamına geliyor.
YÜZYILIN HASTALIĞI FAZLA KİLO - İÇ HASTALIKLARI VE FİTOTERAPİ UZMANI DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU
YARIN: DİYETİN VÜCUDA ZARARI
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